El cantante inició su primera gira en solitario con un mensaje de amor e igualdad.

Agencias/El Dictamen

El cantante, que llegó a la fama con One Direction, se presentó en el auditorio masónico de San Francisco el pasado martes. Un fan lanzó en el escenario una bandera de arco iris, que representa el orgullo gay, Styles la agitó y ató al soporte de su micrófono mientras que interpretaba su canción Woman.

Ante el gesto, testigos y usuarios en general colmaron las redes sociales aplaudiendo el gesto de Harry…

“Eso no se siente como la política para mí“, dijo en el programa de televisión francés Quotidien en abril. “Cosas como la igualdad parecen mucho más fundamentales, siento como si todos fueran iguales, eso no me parece política“.

Harry Styles tiene previsto presentarse en Los Ángeles esta semana, después de lo cual se dirigirá a ciudades como Nashville, Chicago, Nueva York, Boston y Atlanta. La primera etapa estadounidense de su gira termina el 14 de octubre, después de lo cual tomará un breve descanso antes de dirigirse a Europa para más conciertos el 25 de octubre. La estrella tiene presentaciones alrededor del mundo hasta julio de 2018.

Te recomendamos Always Bono, en su concierto rinde tributo a México