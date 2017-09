El Dictamen/Agencias

“Yo soy un simio y te mando saludos”, le dijo Alexander Delgado, del grupo.

Con muy buen humor, fue como tomaron los integrantes del grupo Gente de Zona el comentario que Aleks Syntek hizo acerca del reggaetón, al calificarlo como música para simios.

“Yo soy un simio y te mando saludos. Aleks te queremos y ve al zoológico que hay unos de lo más lindos, no cantan reggaetón, comen platanitos”, dijo Alexander Delgado, del grupo.

El músico cubano comentó que si bien no conoce el trabajo de Syntek, porque precisó que su música no se escucha en Cuba, respeta lo que hace y considera que el cantante tuvo un error, como todo ser humano, pero le mandó un consejo: “Se debe ser cuidadoso y respetuoso al hablar de otro género, porque en este género de reggaetón hay mucha gente con mucha calidad, existe un Daddy Yankee, un Maluma, un Don Omar.

Como artista nunca me expresaría así de otro género, por ejemplo, ahora mismo de México no conozco su música pero sé que es muy buena”, expresó Alexander Delgado.

Randy Malcom, quien junto a Alexander le dio el éxito “Ni tú ni yo” a Jennifer López, señaló que está dispuesto a hacer un dúo con Aleks Syntek cuando él quiera y así conozca este ritmo. “Soy músico y la música no tiene fronteras, si no el reggaetón no hubiera llegado a todas partes del mundo como ha llegado”.