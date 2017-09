Agencias / El Dictamen

El nombre real del ex vocalista de Oasis se ha revelado. Sin embargo, no es nada exótico o extraño, simplemente un dato curioso más que puedes usar para verte más interesante en las conversaciones.

Su mami lo conoce como William John Paul Gallagher, un nombre común del cual se deriva “Liam“, acortamiento tradicional en Irlanda de “William”.

Al menos, ya podemos justificar su genio musical, pues tiene dos de los cuatro nombres de los Beatles.

No olvides que su nuevo álbum, As You Were, llegará el 6 de Octubre

Te recomendamos Noel Gallagher anuncia nuevo álbum