El miedo más terrible que he sentido, me sentí pequeñita y nada más importaba!!! Mi corazón latía a mil por hora, todo se movía de forma violenta, la tierra enfurecida… Estábamos en nuestro departamento en condesa acostada mientras johnny preparaba un batido cuando de repente empezó la pesadilla no dio tiempo de nada siquiera de tomar los celulares, lo único qué pasa por la mente es correr por tu vida, salir Cuando salimos volteo a ver nuestro edificio y tronaba, se estremecía, película de terror, dije entre lágrimas viendo a la gente blanca como zombies no entiendo nada "SE VA A CAER" y les juro estuvo a 2 de que lo hiciera, no hay sensación más inquietante, impotente, TERRORIFICA, shockeante que esta. Gracias a Dios nosotros salimos rápido porque estamos en un primer piso, pero si el edificio hubiese colapsado mucha gente no habría alcanzado porque fue todo muy rápido; la alarma sonó cuando ya estaba el terremoto a todo lo que daba, nos agarró desprevenidos, definitivamente nunca se está preparado para algo así nunca 😭 no te sientes seguro en ningún lado. Después que salimos vimos a todo mundo afuera, paralizados, sin poder creer lo que todos habíamos sentido : fue de 7 pero lo sentimos de 10 HORRIBLE !!!😣😖 Fuimos a ayudar cerca de casa edificios que colapsaron con gente atrapada, miles de voluntarios, gente unida que me daban ganas de llorar más y más al ver la bondad, la solidaridad sin distinción de raza, color, nacionalidad,de nada. Filas de personas sacando escombros pasándolos unos con otros, llevando agua , cloro, víveres … Queríamos ayudar más y más Ver esos edificios como nada, como hechos de papel es estremecedor, somos nada, somos polvo ! Dios los bendiga a todos y estamos para contarla GAD PERO MUCHA GENTE NO, gente que perdió seres queridos, mascotas, otros con la incertidumbre, esperando respuestas, desaparecidos, angustia, tristeza, deseperación Ay México 🇲🇽. Me duele tanto Unión

