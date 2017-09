26 de septiembre, 1969 – Abbey Road fue lanzado

Agencias / El Dictamen

Los Beatles grabaron su primera canción en febrero de 1963. Seis años y medio después, un día como hoy pero de 1969, lanzaron su famoso álbum de estudio Abbey Road, el onceavo de su carrera.

La calle Abbey Road dio su nombre, incluye éxitos como Come together y Here Comes the Sun. Así mismo, el disco tiene una de las fotografías más icónicas de la banda cruzando la calle.

En la portada resalta el hecho de que Paul McCartney no usa zapatos, lo que alimentó una serie de teorías conspiratorias que incluyen que “Paul está muerto y otra persona lo reemplazó“.

Para cuando salió el álbum a la venta, John Lennon ya había abandonado el grupo, sin embargo sus fans no se percataron del hecho. No fue sino hasta cuando Paul anunció en abril de 1970 que dejaba la banda que se disolvió el grupo oficialmente.

Las personas en el famoso cruce se amontonan con impaciencia para poder tomarse una fotografía.

Sin duda, un álbum memorable. Una manera excelente de despedir la década de los sesentas.

