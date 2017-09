Sus mejores momentos llegan cuando se autoinvita a los videos más famosos de la temporada

Agencias/El Dictamen

Hace años que adoramos a Ellen DeGeneres por su forma de ser. Su programa de entrevistas es maravilloso y su sentido del humor roza lo políticamente incorrecto sin pasarse de la raya. Pero los mejores momentos son cuando se autoinvita a los videoclips de los famosos, y en este caso, le ha tocado el turno a ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, por lo que te invitamos a que disfrutes de este momento.

