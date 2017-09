Agencias/El Dictamen/México. Gloria Trevi, a través de su cuenta de Facebook, hace público su malestar en contra de las autoridades correspondientes en el sentido de que no dan las facilidades a las personas que viven en el extranjero y desean mandar ayuda material a los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre.

Trevi, con este comentario, se refiere a que las personas que desean mandar ayuda de Estados Unidos a México se las ven “negras” para lograrlo.

“Duele mucho darle dinero a un gobierno que no ve resultados.”

La intérprete de “El favor de la soledad” y “Vestida de azúcar” cuenta que muchos fans le escriben para expresarle que no pueden pasar cosas a México con la facilidad que quieren.

“Compran cosas y las quieren mandar a México, pero no pueden. ¡Usan su dinero y no pueden! Las autoridades deberían buscar una manera de ser más flexibles, más cuando ven que no es falluca, sino cosas para ayudar a otras pesonas.”