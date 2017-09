Agencias/El Dictamen/México. Eiza González una de las muchas celebridades que se encuentra sumamente afectada tras el sismo en México de 7.1 y ha usado sus redes sociales para pedir ayuda a todos los damnificados.

El Dictamen>Famosos de talla internacional se unen para decir #FuerzaMéxico

Después del terremoto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un mensaje en Twitter en solidaridad con el pueblo mexicano. “Dios bendiga a la gente de la ciudad de México”, escribió. “Estamos con ustedes y estaremos para ustedes.”

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017