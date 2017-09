El Dictamen/Agencias

Con gran felicidad, así fue como este martes el cantante Pepe Aguilar recibió la noticia de que su hijo José Emiliano evitó la cárcel y sólo pasará tres años en libertad condicional por el caso que tenía pendiente por haber intentado ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos a Estados Unidos.

La mañana de hoy, en la corte Federal de esta ciudad, el juez dio su veredicto y anunció que José Emiliano, además de los tres años que tendrá de libertad condicional, también pasará seis meses en un centro de rehabilitación, ya que no está bien de sus facultades mentales.

A la salida de la corte, Pepe habló así de la resolución del juez:

“Hay una felicidad tremenda de que mi hijo no esté en la cárcel y también una responsabilidad tremenda de ayudarle en lo más que se pueda. Definitivamente estamos muy contentos con la decisión del juez, que si hubiera decidido otra cosa no sé si estuviéramos contentos pero lo hubiéramos acatado al cien por ciento porque yo creo en la justicia, creo en la ley y estamos a su completa disposición”.

Como se recordará, el pasado 14 de marzo, José Emiliano, hijo de Pepe de su anterior matrimonio, fue detenido en el puente fronterizo de San Ysidro, California cuando en compañía de otra persona intentó cruzar ilegalmente en la cajuela de su auto a cuatro ciudadanos chinos que no tenían la documentación para estar en Estados Unidos.

Después de pagar una fianza de 15 mil dólares, José Emiliano quedó libre para enfrentar su caso desde su casa.

Ahora, finalmente le fue leído el veredicto y libró la cárcel.

Ante la pregunta de cómo va apoyar ahora a su hijo, Pepe afirmó: “Yo creo que a los hijos y personas que quieres se les apoya de la mejor manera que puedes. No soy una persona especialista en situaciones en este tipo, entonces como pueda apoyarlo primero que nada con mucho amor porque eso es lo que le puedo dar sin necesidad de pedirle permiso a nadie y está en mis manos cien por ciento y es mi responsabilidad”, indicó.

En corte se dijo que José Emiliano había quedado muy afectado por el divorcio de sus padres.

“Mira, yo creo que todas las personas sufrimos de algo, una separación de tus papás no te va hacer cometer cosas como las que él hizo, yo creo que cada individuo tiene sus decisiones y tiene sus lecciones en la vida. Bendito Dios que nadie salió lastimado. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo, él no vivía conmigo y no me estoy quitando ninguna responsabilidad, es la verdad. Ahora lo voy a apoyar y estaré con él para lo que necesite”, finalizó.