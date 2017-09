El estatus sentimental de Demi vuelve a dar de qué hablar por su género

Agencias/El Dictamen

Hace algunas semanas la cantante fue vista de la mano de la DJ Lauren Abediji durante una visita a Disneyland, en Los Ángeles; si bien esto podría ser el trato de dos buenas amigas, algunos medios han comenzado especular respecto a la sexualidad de Demi y la raíz de su relación con Lauren.

Durante un concierto privado organizado por Spotify, la intérprete fue abordada sobre este tema y contundentemente respondió “No voy a comentar al respecto. Gracias”. Y bueno, su postura sigue igual. “Amo a quien amo”, fue el comentario que dio a al ser cuestionada sobre su activismo en la comunidad gay y cómo eso ha influido en su propia sexualidad. “Siento que puedo ver a todo el mundo que es sincero acerca de lo que son como una inspiración y eso es todo”. Sin embargo, para el reportero no lo fue, pues quiso obtener más información al respecto. “Tu sexualidad ha sido analizado en el Internet después de que aludiste estar abierta a ambos géneros. Te quiero dar la oportunidad de decirlo directamente si gustas”, comentó el reportero.

“Gracias por la oportunidad, pero creo que paso”, respondió de manera tajante. Y continuó: “Creo que hoy vivimos en un mundo donde sin importar lo que hagas, estás haciendo algo mal, ya sea apropiarte de una cultura o ser insensible con cierto grupos. Vivimos en una era donde todo lo que hagamos está mal y, desafortunadamente, todos buscan una razón para que sus voces sean escuchadas, y a veces no siempre de una manera positiva”.

Su negativa a hablar sobre su estatus sentimental, aclaró, obedece básicamente a que es irrevlevante. “Siento que es irrelevante para la música que hago. Me pronuncio por las cosas que creo, las que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible…” y puntualizó: “Si alguna vez hablo sobre esto quiero que sea bajo mis propios términos”.

