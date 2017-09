Una mujer irrumpió en una tienda de ropa de las hermanas para advertirles que mataría a todos los presentes.

El jueves por la mañana los trabajadores de la boutique Dash de Los Ángeles, la primera tienda de su línea de ropa que abrieron las hermanas Kardashian, se llevaron un gran susto cuando una mujer irrumpió en el local con una pistola, asegurando que iba a matar a todos los presentes.

La atacante apuntó con un revolver a uno de los dependientes y grito “Manténganse alejados de Cuba“, luego tiro al suelo varios de los objetos que estaban en el mostrador y abandonó la tienda.

Tan solo unas horas después regresó con un cuchillo grande en la mano para encararse con los reporteros que se habían congregado en el lugar tras enterarse de lo sucedido.

En ese momento fue cuando dio una serie de amenazas en las que mencionó el régimen comunista cubano, a Fidel Castro y a la familia Kardashian-Jenner, asegurando que esta sería “ejecutada” si ponía de nuevo “un pie en territorio comunista”, en referencia sin duda a la visita que los protagonistas del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ realizaron a la isla en verano del año pasado.

