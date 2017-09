El World Trade Center Veracruz abrirá sus puertas a Carlos Rivera para presentar “Yo creo Tour”

Carlos Rivera sigue consolidándose como uno de los cantantes juveniles más exitosos de México y este 2017 pisará escenarios de todo el país con su Yo Creo Tour y este 20 de octubre de 2017 el WTC de Boca del Río, Veracruz, abrirá sus puertas para recibir a este talento de la música romántica.

Rivera se ha convertido en un referente del ámbito artístico mexicano, pues a raíz de su triunfo en el reality La Academia en el año 2004 se ganó el corazón del público mexicano.

Demostrando el talento que lo llevó a ser triunfador de dicha competición, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” se ha consolidado como un artista multifacético, pues ha incursionado con éxito en varios ámbitos artísticos como musicales, Telenovelas y, recientemente, una vez más en la música con la grabación de su último álbum “Yo Creo”.

Con 12 años sobre los escenarios, Carlos Rivera ha grabado cuatro placas discográficas, de las que se desprenden temas como: “Te me vas”, “No soy el aire”, “Fascinación”, “Sólo tú”, “No eras para mí” y muchos más que podrás corear con este nuevo fenómeno del pop en español, sin olvidar que ha conseguido 5 sold out en el auditorio nacional, más de 30 ciudades del país y logrando llenar el Central Park en Argentina y no podía faltar España la madre patria con llenos impresionantes asistiendo más de 15 mil personas.

No se olviden, la cita es el 20 de octubre en el World Trade Center en Boca Del Río Veracruz, en punto de las 21 horas y si aún no tienes tu boleto puedes conseguirlo en: taquillaplus.mx y taquilla del World Trade Center.