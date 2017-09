Netflix eliminó el capítulo 35 de la popular serie animada tras mostrar un pene

Agencias/El Dictamen

Con el objetivo de atraer a las nuevas generaciones, Studio 100 Animation desarrolló en 2012 una versión animada en 3D de ‘La abeja Maya’. Una serie compuesta de 78 episodios, de 13 minutos cada uno, basada en la historia original que cautivó a un gran número de niños y niñas de todo el mundo durante las décadas de los 70 y 80.

Tras el éxito cosechado durante los últimos años, el servicio de vídeo en streaming Netflix optó por hacerse con los derechos de la misma. Por lo tanto, si tienes una cuenta de Netflix, podrás revivir la serie basada en la archiconocida abeja al completo a través de este servicio. No obstante, no podrás ver todos los capítulos, al menos durante los próximos días, ya que la compañía optó por retirar uno de los capítulos, el número 35, tras las quejas de un gran número de familias. Tal y como ha demostrado una madre a través de su cuenta de Facebook, uno de los creadores de la serie decidió tallar un pene en 2D sobre un tronco creado a partir de la tecnología CGI.

A pesar de que el episodio fue emitido por primera vez en 2013, no ha sido hasta ahora cuando un gran número de familias se ha quejado del hallazgo encontrado por Chey Robinson en un estado de Facebook eliminado: “Por favor, sean conscientes de lo que están viendo sus hijos. No he editado ninguna imagen, esto es ‘La Abeja Maya’, temporada 1 capítulo 35”. “Sé que no me estoy volviendo loca y sé que algo así no debería estar en un programa de niños. Estoy muy disgustada, no debe haber ninguna razón por la que mis hijos tengan que ver algo como esto. No sé si van a hacer algo sobre esto o qué, pero no hay razones por las que debería estar en este capítulo.”, explicaba.

A pesar de que ha optado por eliminar el capítulo, Netflix no ha dado ningún tipo de explicación sobre esta decisión. Actualmente, la lista de episodios presenta un salto temporal: del capítulo 34 se pasa directamente al 36. Por lo tanto, el servicio podría no volver a subir el capítulo hasta reeditar el capítulo.

La compañía responsable, Studio 100 Animation, también ha optado por guardar silencio, por lo que ninguna de las dos compañías se ha pronunciado ante la indignación de un gran número de familias que no conciben que un dibujante haya optado por reflejar un pene en una serie infantil.

