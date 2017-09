Hola otoño 🍂 adiós verano…. un verano para mí muy especial en el que estaba sintiendo cambios no sólo en mi vida personal si no también Artística… Como he disfrutado éste verano cada escenario en el que me he subido, cada hora viajando con mis músicos que ya son parte de mi familia… que conversaciones tan locas después de tantas horas!! Lo pienso y me río yo sola, no importa dónde esté😂. Cada público, cada imprevisto antes del Show… a veces hacia demasiado calor y una vez incluso hasta un frío que pelaba!! Te voy a echar de menos verano… me has dado una lección grande y además me has llenado de energía y de vida… Un viaje mágico me hizo encontrarme más aún a mí misma y darme cuenta que se puede vivir de muchas maneras e incluso vivir en un cuento de hadas…. Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir en un mundo mágico en el que se refleja su belleza en cualquier rincón … Gracias a todas las personas que han sido cómplices de este Verano y que han formado parte de mi felicidad y de todos esos momentos mágicos que quedan para siempre en mi corazón ❤️ #hellootoño #Music #pasion #dance #remember #proximaparadamusical #miami #eeuu🇺🇸

