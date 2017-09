La modelo argentina Sofia Clerici detalló que todo sucedió en un concierto del cantante

El cantante Romeo Santos en varias ocasiones ha llamado la atención por evitar dar declaraciones de su vida privada; sin embargo, ahora se destaparon presuntamente sus preferencias sexuales. Y es que una modelo argentina aseguró que el cantante es gay y que lo constató durante un concierto.

Durante su participación en un programa, Sofia Clerici dio fuertes declaraciones y sin tapujos señaló que el norteamericano es homosexual, hecho que comentó desilusionará a sus fans. Al ser entrevistada, aseguró que pudo confirmar la orientación sexual del “Rey de la Bachata” cuando la invitaron a subir al escenario mientras él cantaba el famoso tema “Propuesta Indecente“.

“Fue en el estadio de River, en un recital de él Entre toda la gente, los de seguridad me vienen a buscar a mí, yo estaba como en la fila 28 y me preguntaron si quería subir a participar en el tema “Propuesta Indecente” y yo dije que sí”, puntualizó la modelo.

Sofia precisó que le hicieron un contrato en el que accedía a que Romeo Santos la acariciara durante la presentación. “Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen ‘te tiene que besar, te tiene que tocar’, bueno pero es gay, vamos. Sí, no parece gay pero lo es. Perdón a las fans que no quiero que se les caiga un ídolo”, enfatizó la joven ante el asombro del resto de los conductores.

Hasta el momento, el cantante ha evitado esclarecer los rumores y en repetidas ocasiones él los ha negado y detallado que ese tipo de especulaciones le generan risa.

