En Francia.

El deportista veracruzano Ramos Herrera Zavaleta compartió el buen momento que vive en Francia, donde se coronó campeón del Grand Prix de duatlón en la categoría D-2, logrando el ascenso a la Primera División de la especialidad para la próxima temporada.

En ese circuito el incremento será en la longitud de la ruta, pero se enfrentará al mismo nivel de competencia, algo que no es desconocido para él. El originario de Perote, logró el quinto sitio en el Mundial de Largas Distancias de su especialidad en la categoría 30-35 años, en una prueba que comprendió 10 kilómetros de carrera pedestre, 150 kilómetros de ciclismo y cerró con 30 kilómetros nuevamente a pie, en un terreno que fue a campo traviesa, de hecho él no sabía que se realizaría en la modalidad de trail y se tuvo que adaptar rápidamente en pos del buen resultado porque su bicicleta no es apta para esas superficies complicadas.

“La verdad una experiencia muy padre, porque es la primera vez que compito en estas distancias y en el Grand Prix acabamos en el primer lugar del evento, y con eso nos proclamamos campeones de Francia en duatlón. “Tenemos el apoyo del equipo, de más personas y creo que finalmente las cosas se dieron este año, tuve patrocinadores, buen entrenamiento, y creo que los resultados son los que a final de cuentas se dan a conocer y son los buenos. Cuando se tiene el apoyo creo que las cosas son más fáciles y se tiene el apoyo, entonces por eso me siento muy contento”, sentenció.

La participación del peroteño en tierras galas será con una carrera ciclista de 60 kilómetros durante el fin de semana, volviendo a la capital veracruzana el 21 de septiembre, con ganas de obtener aún mejores resultados para la entidad en 2018.