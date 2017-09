El Dictamen

Ser la primera mujer latinoamericana en pertenecer al Salón de la Fama del Golf no cambiará a Lorena Ochoa, pero afirma que tendrá una mayor responsabilidad. “Es algo muy bonito poder estar ahí y ahora tocará seguir trabajando para que este deporte pueda crecer más”, dijo la tapatía.

Ayer martes por la noche, Ochoa fue inmortalizada entre los históricos del golf. La mexicana fue reconocida por sus 27 títulos en la LPGA, en tan sólo siete años como profesional, y por su récord de 158 semanas como la número uno del ranking mundial.

Con su nombramiento, la ex profesional espera que abra más puertas a golfistas latinoamericanos, hombres y mujeres, para que no pierdan el sueño de llegar a la máxima categoría. Durante la ceremonia en Nueva York, Ochoa se notó nerviosa. “Fue algo muy emotivo, estuve rodeada por mis seres más queridos”, continuó. “Desde que comenzó hasta que subí a dar mi discurso tuve muchos sentimientos. Hace mucho que no convivía con tantos golfistas y de mucho nombre”, agregó.

La tapatía se mantendrá la semana en Estados Unidos para diversos eventos y la Presidents Cup, torneo entre los mejores profesionales del mundo ante los estadounidenses con fines benéficos. El próximo martes 3 de octubre, Ochoa tendrá una recaudación de fondos, en Guadalajara, para las personas que han sufrido daños por los temblores que han sacudido al país.

