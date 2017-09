El Dictamen/Agencias

El pueblo de Estados Unidos ha mostrado su inconformidad con el dirigente, ya que se le ve más enérgico criticando a los deportistas, que a los enfrentamientos en Charlottesville.

Luego de las constantes manifestaciones de este domingo en la NFL por parte de jugadores que se hincaron o sencillamente no se presentaron durante la entonación del himno nacional de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, justificó sus declaraciones que iniciaron esta “guerra” con los atletas.

Antes de subir al Air Force One en New Jersey, Trump declaró: Esto no tiene nada que ver con racismo. Nunca dije eso. Esto es sobre respeto a nuestro país y a nuestra bandera.

Deportistas de la NBA, MLB y en especial de la NFL, se manifestaron luego de que el mandatario desinvitara a los Golden State Warriors a la Casa Blanca, y que pidiera a los dueños de equipos en NFL despedir a los jugadores que protesten cuando se entona el himno de los Estados Unidos.

Deportes

El pueblo de Estados Unidos ha mostrado su inconformidad con el dirigente, ya que se le ve más enérgico criticando a los deportistas, que a los enfrentamientos en Charlottesville, consideradas como críticas tibias al serio problema que significó un estado de emergencia en el Estado de Virginia. Por otro lado, la NFL se mostró en favor de sus jugadores, así como el comisionado Goodell, quien rechazó la propuesta de despedir a los jugadores.