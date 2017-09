El Dictamen/Agencias

Marc-André Ter Stegen, arquero del conjunto del FC Barcelona, destacó las cualidades de su compañero de profesión, el cancerbero mexicano Francisco Guillermo Ochoa, a quien conoció cuando militaba en el Granada e incluso mencionó que es uno de los mejores rivales a los que ha enfrentado.

“No tengo amigos en especial en los rivales, pero un rival que me gustó fue Guillermo Ochoa, del Granada. No lo conocía y es muy bueno, luego me reencontré con él en la Copa Confederaciones y fue un placer. Me gustó el rival y el ambiente de Granada”, comentó el guardameta alemán.

Ahora Ter Stegen está a punto de cumplir 100 partidos vistiendo la camiseta del cuadro blaugrana, acontecimiento que podrá darse en la Jornada 4 de La Liga de España cuando enfrente al Getafe.