La Directora del Instituto Veracruzano del Deporte supervisó las instalaciones por el fuerte sismo, en donde el edificio que albergada al Instituto cada vez está más deteriorado.

La directora del Instituto Veracruzano del Deporte, María de los Ángeles Ortiz Hernández, recorrió las instalaciones de Leyes de Reforma para “realizar un recuento de los daños” tras el sismo que se sintió la noche del jueves en varios estados del país.

Acompañada de su equipo de trabajo, la funcionaria señaló que “Estamos haciendo un recorrido integral por todos los edificios y gracias a Dios no es un daño tan fuerte, en la zona de las albercas sólo en algunos barandales, en algunas escaleras, pero en las albercas está casi todo bien”.

Uno de los edificios que está en mal estado es el que anteriormente resguardaba las oficinas del IVD de lo cual ya de esto tiene conocimiento la oficina de SIOP, “está en muy mal estado el edificio viejo de las oficinas del IVD, las originales, definitivamente cada día se está cayendo más y estamos esperando nada más una respuesta de que ya le metan mano a ese edificio porque sabemos que puede causar daño a la ciudadanía y esto es bastante grave”, enfatizó la rectora del deporte veracruzano.

“Es la parte que más nos preocupa y nos ocupa por eso estaremos enviando un informe más, ya no podemos esperar más, está prácticamente sostenido de una estructura que ya se está venciendo y que cada vez que hay un norte o un evento como este una parte de su estructura cae. El gimnasio, que es la parte que está debajo de todo esto, ya tiene una gotera y unas grietas increíbles, entonces tenemos que trabajar ya en ello; nosotros no podemos hacer obra, estamos limitados a hacer obra y de nada sirve estar reparando si la estructura no está bien”, acotó la funcionaria.

El recorrido de las instalaciones incluyó la Villa Deportiva, la cual está en buenas condiciones y albergará a cinco atletas que no pudieron irse a sus lugares de origen debido a que sus municipios están en alto riesgo ante la llegada del huracán Katia “estamos tomando todas las precauciones para salvaguardarlos a ellos”.

Ángeles Ortiz señaló que el Centro de Raqueta que sufrió daños, “se desprendió una parte del techo de la entrada principal”, así como el Velódromo donde “tenemos notificado que hubieron algunos daños, no nos han pasado el reporte completo pero ya tenemos personal trabajando allá, y esperamos el informe para hacer un reporte completo y mandarlo a las áreas correspondientes en Xalapa“.

Finalmente, la directora del IVD informó que este viernes, y hasta nuevo aviso, las instalaciones de Leyes de Reforma estuvieron abiertas hasta las 2 de la tarde, “el personal vino a trabajar hasta las 3 de la tarde pero para hacer el recorrido de las áreas, para ver que todo esté funcionando en orden y para hacer el reporte de lo que no esté en orden. Nosotros nos mantenemos en comunicación con la SEV y con Protección Civil y con todo lo que el gobierno está informando de manera puntual y estamos siendo muy respetuosos de esto”.

Los recintos que supervisó la rectora del deporte, Ángeles Ortiz Hernández fueron Leyes de Reforma, Arena Veracruz, edificio del IVD así como el Centro de Raqueta, como parte de los protocolos de seguridad de Gobierno del Estado y Protección Civil.