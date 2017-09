El Dictamen/Agencias

El mediocampista también respaldó al Tri ante las críticas por el manejo de su entrenador, Juan Carlos Osorio.

El mediocampista Andrés Guardado se mostró avergonzado de la pasada administración del Atlas.

“Desgraciadamente no podemos presumir de buenos manejos a lo largo de su historia. Confío en que a nivel directivo se pueda mejorar, porque se pelea por el no descenso, la afición también está un poco cansada y no sólo de los resultados”, dijo.

En otro tema, el mediocampista del Betis respaldó al Tri, pese a las críticas contra el seleccionador nacional Juan Carlos Osorio.

“Son muchas críticas, pero tenemos estabilidad porque el momento es sano y estamos ya en la Copa Mundial“, aseveró.