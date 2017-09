Julio Mora Olivo / El Dictamen

Por cuestiones climatológicas la liga dará inicio el próximo 16 de septiembre.

Este martes la directiva de la Liga Veracruzana de Beisbol, encabezada por su presidente, Fernando Meré, realizaron una reunión con los seis equipos que estarán disputando la temporada 2017-2018, misma que llevará el nombre de René Chávez, y donde estarán participando las novenas de Ángeles de la Beto Ávila, Canarios de Acayucan, Rangers de Medellín, Camaroneros de Alvarado, Chileros de Xalapa y Papantla, en donde se acordaron distintos temas administrativos previo al arranque del circuito invernal.

Dentro del mismo se encabezó el cambio en el inicio de la temporada, la cual estaba pactada a comenzar el 9 de septiembre, pero por cuestiones climatológicas se pasará al próximo 16 del presente mes.

Los juegos inaugurales quedarán de la siguiente manera: Sábado 16 de septiembre a las 19 hrs., y domingo 14 hrs., Boca del Río vs Xalapa. Domingo 11 am (dobles juegos)Alvarado vs Acayucan y Papantla vs Medellín.

Igualmente se dio a conocer que Papantla, equipo capitaneado por la leyenda del béisbol, Fernando “Pulpo” Remes, estaría ocupando el lugar de los Alijadores de Boca del Río, quienes por motivos personales decidieron no participar este año.