De acuerdo al diario El Pais, el jugador uruguayo rechazó la propuesta.

Redacción/El Dictamen

Parece que el escándalo no parece tener fin en el PSG. Luego de que explotará el conflicto entre Neymar y Cavani por cobrar los penales, tal parece que la operación cicatriz que intentó realizar Dani Álves no logró su fin.

Y es que el diario El País de España reveló este domingo que el presidente del club parisino, Al-Khelaïfi habría ofrecido un millón de euros a Cavani, con el objetivo de que cediera el derecho de cobrar los penales a Neymar.

El texto firmado por el periodista Diego Torres detalla que el directivo utilizó sin mucho éxito un intermediario para convencer a Cavani que dejara tirar los penales a Neymar con la condición de que se mejoraría so contrato. “La propuesta consistía en mejorar su contrato: ahí donde el club se comprometía a pagarle una prima de un millón de euros en caso de ser máximo goleador de la Ligue 1, Al-Khelaifi le ofrecía consolidarle esa cantidad. Marcara o no marcara goles. Según dos fuentes próximas al PSG, el dirigente esperaba pacificar así un vestuario revuelto que evidencia la crisis cada vez que Neymar y Cavani se pelean por lanzar los penaltis. Su intento fue en vano”, meciona el periodista español.

Te podría interesar ¡Neymar gana 2 millones de pesos diarios!

Pero la jugada no le salió bien al multimillonario presidente: Cavani se negó en rotundo. Dijo que no le interesaba el dinero y que él seguiría tirando los penaltis pues llevaba cuatro años trabajando para el PSG y, además, era el tercer capitán.

Hasta el momento se desconoce si el club ya tomó una decisión final sobre este tema, pero lo que quedó claro es que el ambiente entre los jugadores está lejos de calmarse.