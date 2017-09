Julio Mora Olivo / El Dictamen

El próximo 14 de septiembre se darán detalles de la magna fiesta del tenis veracruzano.

Todo se encuentra listo para que el próximo jueves 14 de septiembre se presente en forma oficial el XX Aniversario de la Copa de Tenis Valentín Ruiz Obregón, que se disputará del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Club Britania Sport Center, torneo que ofrece una premiación a repartir superior a los 400 mil pesos.

La profesora Sofía Rodríguez Tirado, directora de la Copa Valentín Ruiz Obregón, dio a conocer que tienen preparado un evento de presentación donde se darán a conocer todos los detalles de este magno evento, el cual se ha convertido ya, en una referencia obligada dentro del calendario tenístico nacional. Confirmó que el comité organizador afina los detalles para el evento, que se desarrollará en las canchas del Club Britania Sport Center y en las subsedes de costumbre en la zona conurbada.

Indicó que las instalaciones aún permanecen abiertas para cerrarse el día 23 de septiembre, además recordó que en esta oportunidad se está convocando a tenistas en 25 categorías. La categoría A Abierta Varonil, que será de 30 mil pesos en efectivo para el monarca del torneo.

Dijo que como ya es una costumbre de estarán aperturando las categorías B, C, D, 16, 12, 10 años y minitenis en la rama varonil, así como A, B, C, D, 12, 10 y minitenis femenil. Otras categorías contempladas para esta vigésima edición son las Master de B+50, B+35 así como C y D + 35 años varonil; B, C y D + 35 femenil.

Las categorías mixtas serán la A Abierta, B +25 años; C y D +25 años. El Minitenis conformará una única categoría que es la de 7 y 8 años.

Finalmente dio a conocer que también se encuentra todo listo para que se lleve a cabo la tercera edición del Festival Deportivo Valentín Ruiz Obregón, que ha definido ya las disciplinas deportivas que presentará este año. Ese evento que forma parte de las festividades de la Copa de Tenis, se efectuará del 25 al 27 de septiembre.

Durante esos días podremos apreciar competencias de Acutlón Kids Cross System y Poncher Ball, además de exhibiciones de Beach Tenis, Boliche, Funcional Box, Parkour y Body Mix.