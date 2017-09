El Dictamen/Agencias

El boxeador Floyd Mayweather Jr defendió la polémica frase “tómalas por la vagina” del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el comentario muestra que el magnate es “un hombre de verdad”, según informó “The Independent”.

La grabación donde Trump aseguraba que por ser rico y famoso podía “tomar a las mujeres por la vagina” fue filtrada durante la campaña presidencial en EU en 2016 y grabada en 2005 durante una entrevista a Access Hollywood cuando el micrófono quedó encendido sin que el empresario se diera cuenta.

El presidente se excusó en ese entonces diciendo que era como una “plática de vestidor” entre hombres y que no reflejaba su posición con el género femenino.

Pero ahora, Mayweather Jr, quien en 2012 pasó un tiempo en prisión tras declararse culpable de agredir a su exnovia, aseguró que los comentarios hechos en ese audio por Trump son sólo un ejemplo de las “pláticas de vestidor” y dijo que es similar a cuando los hombres hablan “sobre los traseros de las mujeres”.

Mayweather Jr, considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, recientemente se retiró del deporte por segunda vez luego de vencer a la estrella de la UFC Conor McGregor.

En una entrevista para Hollywood Unlocked, el pugilista aseguró que “a la gente no le gusta la verdad” pero que Trump “habla como habla un hombre de verdad”.

“Los hombres reales hablan como, ‘oye, ella tenía un trasero…’, ‘¿Viste su… ?’, ‘Tuve que agarrarla de…’. Así que tenía una charla de vestuario. Es como decir: ‘Soy el hombre’, ¿sabes lo que digo? Tu sabes quién soy. Sí, la agarré por la vagina, ¿y?”, declaró el boxeador.

“Siento que la gente se aleja de lo que es real. Este hombre (Trump) no hizo nada malo. Si todos ustedes no lo querían en la Casa Blanca, debieron haber votado por el bando contrario. No es como si hubiera robado el puesto, hizo su tarea. Hizo lo que tenía que hacer y llegó allí”, aseguró.

Los comentarios de Mayweather Jr vienen días después de que asegurara que tiene siete novias porque “tener una es casi como no tener ninguna”.