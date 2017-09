Redacción/El Dictamen

Después de 3 años, la veracruzana volvió a desafiarse a sí misma y ha logrado concluir de nueva cuenta el Triatlón Veracruz-Boca del Rio 2017.

Desde lo más profundo de sus sentimientos, Marimar Anitúa nos revela lo que significa hacer una de las pruebas reinas de la supervivencia y la resistencia humana, el Triatlón, un deporte en donde el ser humano llega a sus límites, después de nadar un kilómetro y medio, hay que subirse a una bicicleta y pedalear durante cuarenta kilómetros y finalizar con una carrera pedestre de diez kilómetros.

“Hace 3 años hice mi primer Triatlón olímpico y nunca más volví a hacer esa distancia, para este Triatlón 2017 volví en la misma competencia, 3 años después y en distancia olímpica, me sentía bien entrenada, preparada pero no sabía si estaba lista al 100 estaba muy nerviosa, días previos y el mero día antes del arranque”.

Marimar añadió “Llego el día y decidí darlo todo, en la etapa de natación me ahogaron 3 veces y me dieron una cacheta por lo que me fui ya un poco temerosa en la natación, ya había tragado 3 veces agua y feo”, continuó “salí bien colocada y lista para darlo todo en la bici la cual tuvo su grado de dificultad ya que a pesar de ser plano estaba lloviendo y eso la hacía peligrosa pero aun así decidí darle duro para recuperar lugares, de 11vo en la nadada termine en 4to en la bici, ilesa sin sufrir ningún percance” relató Anitúa.

Extenuada por los cuarenta kilómetros en la bicicleta, Marimar Anitúa prosiguió con esta historia de vida, de superación y perseverancia “ahora si se vino la etapa de carrera y a seguir dándolo todo pero aun así en el km 3 o 4 me alcanza una compañera y me pasa traía muy buen paso y no me quise arriesgar a tronarme y decidí continuar a mi ritmo el cuál era bastante bueno” contó.

Deportes Podium para Veracruz en los relevos mixtos elite

Finalmente Marimar, después de tres años volvió a realizar un Triatlón y máxime el de Veracruz-Boca del Rio, que es uno de los más importantes de México y América latina “Llegué a la meta feliz, satisfecha de lograr mis objetivos, que era bajar del tiempo de hace 3 años (2:56hrs) y terminarlo con una buena sensación de haberlo dado todo. Estoy muy muy contenta” y agradeció a las personas que la ayudaron a concluir esta proeza, “Gracias a mi coach y a mí equipo en el cual llevo 4 meses apenas trabajando con ellos @newteamtriatlon, gracias a mis patrocinadores que sin ellos no podría estar en óptimas condiciones para lograr cada una de mis metas. Ahora a enfocarse en lo que sigue” finalizó.

Marima Anitúa concluyo el Triatlón Veracruz 2017 en 5to lugar de la categoría 30-34, con un tiempo de 2:33hrs