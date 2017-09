Una de las llantas del piloto francés Romain Grosjean reventó tras tocar la tapa y provocó que el auto se estrellara contra las protecciones.

Un terrible accidente se vivió esta tarde en las pruebas libres del Gran Premio de Malasia. cuando el auto del piloto francés Romain Grosjean terminó contra las protecciones y todo por culpa de una alcantarilla.

El piloto francés perdió el control de su monoplaza entre las curvas 12 y 13 e impactó de manera lateral, a gran velocidad, contra las protecciones laterales.

Aunque pudo abandonar a pie el trazado momentos antes de confirmar que se encontraba “bien”, la causa de este incidente puso en entredicho la seguridad del circuito de Sepang: el reventón del neumático trasero derecho de su monoplaza fue motivado por el levantamiento de la tapa de una alcantarilla situada en el piano, cuya funcionalidad es facilitar el drenaje de la pista.

Esto motivó la interrupción de la segunda sesión de entrenamientos libres cuando restaban 21 minutos para su conclusión y la consiguiente anulación por parte de la dirección de carrera.

Los operarios, según remarcó la Fórmula Uno en su página web, trabajan ahora en impedir que un suceso similar les sobrevenga mañana, sábado, durante la tercera ronda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación del Gran Premio de Malasia.

Así fue el accidente de Grosjean

Luego del accidente, el piloto mandó un mensaje desde su cuenta de twitter en donde dijo que se encontraba bien y agradeció los mensajes de preocupación.

Feeling ok. Thanks everyone for your messages.#r8g #feelingdrained #MalaysiaGP pic.twitter.com/TyUj3Ka8QS

— Romain Grosjean (@RGrosjean) September 29, 2017