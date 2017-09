El delantero uruguayo señaló que las acciones de Neymar queriéndole quitar el penal a Cavani, no es de profesionales.

Redacción/Agencias

Diego Forlán fue entrevistado por una emisora radial, sobre el altercado que se vivió en el último partido del París Saint Germain, en donde como primer acto, Dani Alves le arrebato la pelota al delantero uruguayo Edinson Cavani para que el cobro de un tiro libre lo hiciera su compatriota Neymar.

Posteriormente, el árbitro del encuentro sancionó una pena máxima también a favor de los parisinos y cuando Cavani, que es el cobrador oficial de los penaltis, se disponía a cobrar, Neymar se le acercó con intenciones de ejecutarlo él.

Edinson Cavani, esta vez no cedió la pelota y ejecutó el disparo. Ante esto, Diego Forlán arremetió contra Neymar, expresando que el pelearse por cobrar una falta cuando tú no eres el designado, es de niños, no es de profesionales y concluyó diciendo que el brasileño no se hubiera atrevido a hacer lo mismo, si se tratara de Messi.

