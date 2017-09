El Enmascarado de Plata, cumple 100 Años de su natalicio y en El Dictamen lo conmemoramos

Redacción/EL DICTAMEN

El Santo fue desde su aparición un ser fulgurante, una figura que con su atuendo plateado se volvía resplandeciente, un ente imposible de no ver y que era obligatorio seguir su estela, llena de garbo, de porte, de luz y de mucha plata.

No había mejor momento para aparecer en los enlonados que cuando él decidió hacerlo, nacido en 1917, Rodolfo Guzmán Huerta vino al mundo para darle vida al más grande súper héroe de carne y hueso que haya y vaya a existir. Aunque sabemos que el origen del nombre de su personaje fue más por casualidad, incluso hasta accidental y sin planearlo, parecería que Guzmán Huerta era un genio del marketing.

Se hizo llamar El Santo, en medio de un pancracio donde la baraja luchística era reinada por El Murciélago Velázquez, El Médico Asesino, Black Shadow, El Cavernario Galindo y sobre todo liderada por su antítesis, Blue Demon. En un pueblo tremendamente ferviente por la religión católica, donde la Virgen de Guadalupe es Reina, surgió El Santo.

Pasaran cien años más y su legado seguirá, simplemente por el poder, tan vehemente, místico y sacro de su nombre, sin tomar en cuenta toda la memorabilia que ha dejado a su paso por este mundo, desde los videos de sus épicas batallas en contra y como parejas del mismo Blue Demon y Black Shadow, como del gran Gory Guerrero, que juntos formaron la pareja atómica.

Su filmografía, parte de su legendaria esencia, enumera más de 50 filmes, donde desde su primera cinta, “la bestia magnífica” pasando por “Santo contra el cerebro del mal”, “Santo contra hombres infernales”, “Santo contra el rey del crimen, “Santo vs. el estrangulador”, “Atacan las brujas”, “Profanadores de tumbas”, “El barón Brákola”; la delirante “Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de los marcianos” y por supuesto, la mítica cinta, perteneciente ya al cine de culto, “Santo vs. las mujeres vampiro.

Un buen día, en el zenit de su fama y en un acto reservado para los seres tocados por la divinidad, donde se encarna la irreverencia, la sagacidad, la genialidad e incluso la locura.

El Santo decidió acabar por su propia mano con su mito luchístico, hizo lo que ningún enemigo en el ring pudo hacer. En horario estelar, en el programa más visto en México, con medio país mirándolo, de la nada se despojó de su capucha. Obvio resulta aclarar que no era una simple capucha, es la máscara más emblemática que jamás podrá existir.

El hecho que dejó atónito a todo México, lo justificó la “leyenda” diciendo que ese acto fue como muestra para que todos vieran que no era viejo y seguía en gran momento. Paradójicamente y como lo marca, sí que es que existiese un manual para los “inmortales”, Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, un par de semanas después, el 5 de febrero, después de una presentación en el Teatro Blanquita, falleció de un infarto.

Como un Santo, como ente divino, solo se fue de entre los vivos, a partir de ese día la leyenda perduró por siempre, Hoy se cumplen 100 años que llegó entre los vivos. El Santo, El Enmascarado de Plata.

