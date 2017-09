“¡Los jugadores se pondrán de pie por el País!”, tuiteó Trump luego de revelar que dialogó con el dueño de los Vaqueros de Dallas.

El Dictamen

Tal parece que la batalla entre Trump y los deportistas de la NFL no tiene fin. Hoy el mandatario de Estados Unidos siguió con el tema y desde muy temprano tuiteó que habló con el dueño de los Vaqueros de Dallas y que “los jugadores se mantendrán en pie”.

Desde muy temprano el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta para retomar su pleito con la NFL, ahí dijo que había hablado con el dueño de los Vaqueros, al que lo calificó de un ganador.

Spoke to Jerry Jones of the Dallas Cowboys yesterday. Jerry is a winner who knows how to get things done. Players will stand for Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017