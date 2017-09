Agencias/El Dictamen

Carlos Salom, jugador del Puebla, se disculpó por medio de redes sociales luego de sus declaraciones en las que aseguraba que se arrepentía de haber venido a México tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre.

El jugador argentino confesó ayer que se arrepentía de venir a México y aseguró que había llegado de una manera muy presionada.

Por medio de un video que difundió el Puebla en su cuenta de Twitter, Salom se disculpó y afirmó que jugar en México es un sueño que tenía desde chico.

“Quiero ofrecer una disculpa a toda la gente que se sintió ofendida o incomoda con lo que ayer (jueves) comenté”

“No me arrepiento de haber venido a este país, la verdad es un país que me abrió las puertas y estoy cumpliendo un sueño, que desde chico siempre he querido jugar en la liga mexicana”, expresó el atacante sudamericano.

