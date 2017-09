El delantero de los Tiburones agradeció la confianza de Cardozo.

El Dictamen

Pese a que su gol significó la victoria de los Tiburones en el debut de José Saturnino Cardozo, Martín Bravo se mostró tranquilo, pero agradecido la oportunidad que le da el técnico paraguayo.

“Tranquilo y agradecido con el cuerpo técnico que me está dando esta oportunidad y hoy gracias a Dios las cosas se me dan, lo importante es que el equipo ganó, se hizo un buen partido pero la victoria es lo más importante”.

Te recomendamos ¿El gol del año? Así fue el tanto de chilena de Amaury Escoto

El delantero reconoció que la victoria es oxigeno puro, pero reconoció que no es tiempo de confiarse. “ahora a trabajar el doble, obviamente no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse y hay que mejorar algunas cosas que se vieron en el partido”. dijo.

Con este marcador Veracruz llegó a 13 puntos y es el puesto número 11 de la general. Monarcas es octavo con el mismo número de unidades.

Para la Jornada 12 de la Liga MX, Morelia recibe el viernes a Tijuana, mientras que los Tiburones visitan ese mismo día al Atlas.

Te recomendamos Cardozo y su eterno romance con el gol