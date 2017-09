El álgido momento que vive México ha decido posponer el centésimo aniversario luctuoso de la más grande leyenda popular del país

Agencias/EL DICTAMEN

No habrá función conmemorativa en el festejo del aniversario 100 del nacimiento de Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo. Pero sí se le recordará… “Decidimos posponerla para el jueves, debido al terremoto que azotó a la Ciudad de México. Lo que sí haremos este sábado será asistir al lugar en el que está su estatua en Tulancingo, Hidalgo, e invitaremos a que cada una de las personas que quieran acompañarnos lleve una flor para honrar su memoria”, reveló su hijo.

El Enmascarado de Plata nació el 23 septiembre de 1917, padre amoroso y un ídolo del ring. “Son muchos los recuerdos que me vienen a la mente, anécdotas y momentos especiales. Lo mejor de todo es que mi papá sigue siendo un ídolo querido por los mexicanos y qué bueno que podamos celebrar su aniversario en Tulancingo”, contó El Hijo del Santo.

Fue cerca de los 10 años cuando el orgulloso vástago descubrió la verdadera profesión de su progenitor; desde entonces, comenzó a acompañarlo a las arenas que la mayoría de las veces lucían abarrotadas. “Él está inmortalizado en sus películas, historietas y videos; además yo me he encargado de que su personaje siga vivo y eso me da gusto. Mi padre siempre creyó en mí y eso me llena de orgullo. No ha sido fácil mantener su legado, pero le he puesto todas las ganas para que su leyenda continúe”, añadió el luchador, quien este viernes asistió a una misa en honor a su progenitor.

La función de aniversario se realizará el jueves 28 en el palenque de Tulancingo. La cartelera se mantiene firme. “Se le pedirá a la gente que asista que lleve una donación para los damnificados. También queremos ayudar”, concluyó El Hijo del Santo, quien también informó que se instalarán dos centros de acopio en el pueblo natal de su padre.

