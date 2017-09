Julio Mora Olivo / El Dictamen

Satisfecho se mostró Garcia del Angel con su primera experiencia en el torneo más importante de fisicoconstructivismo del país.

Alfredo García del Angel integrante de 40 M, cumplió su primer objetivo que era competir por primer ocasión en un Mister México, lo hizo y fue el mejor veracruzano ubicado en principiantes hasta 70 kilogramos.

El evento tuvo lugar en la Ciudad de México, en donde vivió una gran experiencia, “la verdad nos fue muy bien en lo que es mi categoría, alrededor de 60 personas que asistieron de de toda la República Mexicana, pues logramos posicionarnos en la final, fueron tres fases de filtro y a la final llegaron un grupo de 16 personas, en donde nos ubicamos en el 15 avo lugar, eso habla de aquí en Veracruz hay deportistas con la disciplina y constancia, hasta poder llegar a obtener un primero o un absoluto, que es lo que se anda buscando a largo plazo”.

García del Angel recibió a El Dictamen en 40 M, y reiteró que “un Mister México es algo muy diferente, no se compara, pues tenemos competidores de toda la República, que son igual de disciplinados y constantes, pero pudimos estar entre los primeros lugares, y pues Veracruz como siempre dando de qué hablar, me siento muy a gusto con el resultado, mas no satisfecho, porque queremos seguir creciendo; y ahorita en octubre empezamos preparación para de aquí al próximo año”.

Estas experiencias son para “demostrar como decimos aquí en 40 M, descubrir de que estamos hechos en Veracruz, es como yo, mi meta era llegar a un Mister México y se logró, es cuestión de constancia, disciplina, y es cuestión de aplicarse”.

Así mismo invitó a las personas que “que descubran las capacidades que tienen como atletas y así como un servidor, ustedes también pueden lograr lo que se propongan, y aquí en 40 M en el mes de septiembre se le van a abrir las puertas sin ningún costos, durante tres días pueden utilizar todas y en horarios que se acomoden”.