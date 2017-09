El Dictamen/Agencias

El mensaje de la Liga MX explica que la decisión se basó en el artículo 33 del Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales.

Mediante un comunicado la Liga MX explicó que el duelo entre Atlas y Tigres fue debidamente reprogramado, a pesar que los medios de comunicación y aficionados aseguran que los tres puntos del partido tendrían que ser del conjunto felino por la irresponsabilidad del cuadro tapatío respecto a la organización del encuentro.

El mensaje explica que “debido a los comentarios y notas periodísticas suscitadas a raíz de la suspensión y reprogramación del partido” se informa que la misma ” no se sustentó en el Artículo 60 del Reglamento de Competencia; por lo que no existe razón para sancionar de acuerdo al Artículo 66 del Reglamento de Sanciones”. Dicha sanción implicaría que el Atlas pierda el encuentro en la mesa, debido a que no presentó las condiciones adecuadas para que se jugara el partido.

En este sentido, el mensaje de la Liga MX explica que la decisión se basó en el artículo 33 del Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales, el cual precisa que se suspendería un partido cuando existan factores “ajenos a la voluntad humana o causas de fuerza mayor… para evitar riesgos que puedan poner en peligro a los espectadores, jugadores, oficiales de partido y en general, a todos los que participan en un partido de fútbol”, así como en la aplicación del artículo 3, en el cual se determina que “es compromiso de los organizadores de partidos, tomar todas las medidas organizativas y de servicios necesarios y apropiados para prevenir cualquier riesgo y peligro para el Estadio, los espectadores y el desarrollo del juego”.

El comunicado explica también que el comisario del partido y/o el Asesor de Árbitros ejerció su atribución y que habría sido quien, en comunicación con la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX, dictaminó la no realización del mismo.