Una una estudiante de peluquería de Indiana (EEUU) subió una foto de sus prácticas a Twitter. En ella, la misma modelo –su compañera de habitación, según contó la artífice de la imagen a Buzzfeed– posaba de espaldas con su melena en dos momentos cruciales de un peinado. El pie de foto decía “Tú VS. la chica con la que te engaña”.

El tuit, que lleva más de 24.000 retuits y unas 102.000 veces marcado como favorito, ha abierto un debate sobre quién entiende ese chiste y quién no. Pese a que no es cuestión de género el tener que entender de peluquería u ondas surferas, esencialmente los hombres parecen no saber por qué la foto de la derecha (la de la amante, que busca sacar una sonrisa por el artificio del rizo) es distinta de la de la izquierda.

“Mi método para rizar el pelo a los clientes pasa por una etapa en la que los rizos están feos, muy marcados, y después los cepillo para hacer unas ondas surferas más bonitas”, contó a la publicación. “Me estaba riendo mucho y bromeando con mi compañera de habitación sobre lo feo que se veían sus rizos antes de cepillarlos”, añadió. Así que de ahí salió el meme.