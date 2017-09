* Stephen King se inspiró en el asesino serial John Wayne Gacy para crear al temible payaso ‘Pennywise’. Wayne fue condenado a muerte en 1994, tras ser hallado culpable de matar a 33 hombres jóvenes. Los cuerpos de varios de ellos los enterró en su sótano.

* Se llama “Eso” (It) porque en la historia de King el monstruo protagonista, puede adoptar diversas formas de acuerdo al miedo de sus víctimas, los cuales suelen ser niños.

* El actor Tim Curry fue el primero que interpretó en pantalla a ‘Pennywise’. Se dice que se metió tanto en el personaje, que incluso los días que no le tocaba grabar acudía vestido como el payaso.

* El éxito de la teleserie original fue enorme que además de conseguir un récord de audiencia, provocó que las personas voltearan a ver al escritor y creciera el interés por otras historias de él que a la larga también fueron llevadas al cine como “El resplandor” y “Carrie”.

* Decapitaciones, violaciones y otras escenas más crudas fueron censuradas de la primera versión de “Eso”, por lo que en el remake de 2017 prometen incluir varias de ellas.

* Fue sorprendente la reacción del primer tráiler de este Remake que debutó el 29 de marzo, el cual logró tener 197 millones de visualizaciones en 24 horas, rebasando el record de reproducciones en un día.

* Para la creación de Derry, en el exterior, el filme tomó todo el pueblo Port Hope, en Ontario, transformando sus calles, tiendas y edificios municipales.

* En esta cinta hay más efectos generados por computadora que efectos mecánicos, pero están haciendo muchas cosas de manera física.

* El concepto de dos entregas ya estaba en la mesa cuando el director firmó el contrato, ya que sería complicado en dos horas destilar las más de mil 300 páginas de King para la pantalla grande, lo cual no fue problema para Andrés Muschietti, quien impresionó a los productores por su éxito con “Mamá”.

* Uno de los momentos de mayor tensión en este remake fue elegir al actor que personificaría a Pennywise, el cual aterró a toda una generación, originalmente buscaban como intérpretes a Johnny Depp y Tilda Swinton, pero ninguno se concretó al final.

* Bill Skarsgård fue elegido para el papel del payaso después de una invitación, quien lo obtuvo bajo muchas pruebas ya que los productores no estaban del todo seguros, superando a un grupo selecto de actores.

*Todo el proceso de maquillaje para la transformación del enigmático personaje tomaba dos horas y media, después se necesitaba una hora completa para quitarse el maquillaje.

Título original: It

Año: 2017

Duración: 135 min.

País: Estados Unidos

Director: Andrés Muschietti

Guión: Chase Palmer, Gary Dauberman (Libro: Stephen King)

Música: Benjamin Wallfisch

Fotografía: Chung-hoon Chung

Reparto: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Jack Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton y Javier Botet.

Productora New Line Cinema

Género: Terror

Mario E. Durán

Sin duda 1990 fue un año que a muchos de los cinéfilos, y los no tanto, nos marcó, esto debido a la aparición de un personaje que logró acaparar la atención de todos, provocando enormes cantidades de traumas y miedos infantiles con los que muchos de nosotros hasta hoy en día seguimos sintiendo al ver a alguien caracterizado de un payaso. “Todos flotan” venia de la mano con el horror hacia Pennywise, el payaso asesino protagonista de la cinta “Eso”, la cual arribó con una inversión de más de 12 millones de dólares, cantidad muy alta tratándose de una serie de TV y no de una película, pero ni los productores ni su escritor, el gran Stephen King, pudieron imaginar el éxito que lograrían. Después de causar una enorme polémica la noticia de que se haría una nueva versión de “It”, todos generamos la idea de que nos encontraríamos ante una gran desgracia, pero vimos el tráiler y esa angustia se convirtió en emoción y el horror hacia los payasos volvió, dejándonos en shock. Son los años 80. En un pequeño pueblo del estado de Maine, un grupo de siete niños conocido como ‘El Club de los Perdedores’ se enfrenta a sus problemas cotidianos con los matones de la escuela. Pero entonces, durante el verano, una gran amenaza se cierne sobre ellos: una oleada de extrañas muertes provocan el pánico y el terror entre los habitantes del pueblo. Uniendo sus fuerzas, el grupo decidirá buscar al asesino. Pero descubrirán que los crímenes fueron cometidos por una entidad maligna: un sádico monstruo llamado Pennywise… Ahora toca el turno de Andrés Muschietti, responsable de “Mamá”, dirigir la nueva versión, adaptación de la novela de 1986; la atención está en esta cinta, de la cual esperemos le haga justicia al texto original, ya que la anterior no respetó muchas cosas del libro, pero aun con ello se volvió parte de todo un fenómeno de generación, y por tal motivo no nos deben defraudar; así que en esta primera parte, que hoy por hoy ya está siendo un éxito en taquilla, será parteaguas de una próxima segunda parte, por lo que debemos hacer de este un todo un acontecimiento cinematográfico.