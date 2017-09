Título original: Mother!

Duración: 120 min.

País: Estados Unidos

Director: Darren Aronofsky

Guion: Darren Aronofsky

Música: Jóhann Jóhannsson

Fotografía: Matthew Libatique

Reparto: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig, Brian Gleeson, Cristina Rosato, Marcia Jean Kurtz, Ambrosio De Luca, Hamza Haq, Anana Rydvald, entre otros

Distribuida por Paramount Pictures

Género: Drama/Thriller psicológico

Mario E. Durán/El Dictamen

Mucho se ha dicho sobre si esta cinta vale la pena o no. La casa productora ha salido a su defensa y justifica que si lo que uno desea son historias originales, bien debemos darle la oportunidad al nuevo thriller psicológico con tintes de terror que lleva por nombre “¡Madre!”, la cual está escrita, producida y dirigida por Darren Aronofsky, a quien recordamos como uno de los grandes cortesía “El Cisne Negro”; ahora contando con la participación de la popular Jennifer Lawrence y el español Javier Bardem, complementando el reparto Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Kristen Wiig y Ed Harris.

La historia gira en torno a una pareja compuesta por un poeta en horas bajas (Javier Bardem) y su mujer (Jennifer Lawrence), que viven en una casa de campo aislada. Su relación se pone a prueba cuando reciben la visita inesperada de un extraño (Ed Harris) y su esposa (Michelle Pfeiffer), que un día hacen acto de presencia en su hogar. Desde ese momento, su tranquila existencia quedará perturbada por completo, aunque también logrará que el poeta recupere su inspiración y empiece a escribir la obra que le traerá la ansiada fama. Pero, ¿a qué precio?

Darren Aronofsky consiguió su propósito, volver a generar comentarios sobre su nueva cinta, pero desde que esta vio la luz, las reacciones de los críticos y de la audiencia no han sido del todo buenas, por lo que ante el bajo porcentaje de recomendaciones que ha tenido, Jennifer Lawrence salió a defender la obra de su actual pareja: “Desde que Darren me dio el guión y me habló sobre varias metáforas y alegorías me quedó claro que la cinta funciona a muchos niveles, que se pueden hacer varias lecturas. Eso me parece fascinante, es un trabajo muy valiente y arriesgado. Soy de la idea de que, en lugar de no decir nada sobre ésta, hay que discutir sus temas incluso previo a verla para que la gente se dé una mejor idea de lo que verán. En el set de filmación la cinta se llamaba Sexto Día, título que hace eco de los temas bíblicos que maneja Darren. Es sobre la creación y destrucción que realiza el hombre, sobre su corrupción. Los personajes no tienen nacionalidades específicas y, por ende, se enfoca en lo que acontece, ya que mientras más cerca se está de las cosas aumenta la empatía que se siente por lo que ocurre”. Veamos hoy que ocurre en México con su estreno en salas de cine.