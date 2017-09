Agencias / El Dictamen

Hocus Pocus –mejor conocida en México como Abracadabra– se mantiene firme entre las películas indispensables para cada Halloween. No es precisamente escalofriante, pero su buen manejo del terror infantil y las estupendas actuaciones de Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson le han valido un lugar de honor entre los grandes clásicos del terror infantil.

Los rumores sobre una posible secuela deambulan desde hace años, pero se incrementaron cuando Tina Fey confirmó que estaba trabajando en una potencial continuación. Por su parte, algunos miembros del elenco han sido cuestionados sobre las posibilidades de regresar para una nueva aventura y han ofrecido respuestas encontradas y siempre dudosas de que realmente suceda.

Te recomendamos Avatar 2, Revelan fotos del casting infantil

Ahora las posibilidades se abren nuevamente, luego de que Mick Garris, guionista de Hocus Pocus, revelara a Forbes una nueva alternativa para traer de vuelta a las semanas Sanderson:

“Han habido rumores sobre una secuela de Hocus Pocus por los últimos años y no morirán. He escuchado que están desarrollando un guión, no he estado involucrado pero creo que habrá una secuela para Disney Channel, Freeform o ABC. Creo que será para televisión pero he escuchado que está avanzando.”

Las buenas noticias no terminan aquí, pues Garris también dijo que “creo que sí [traerán de vuelta al elenco original]. Creo que sería un error que no lo hicieran, porque las tres todavía son tan increíblemente potentes y poderosas y grandes actrices, ¿y quién más podría recrear esos personajes?”

¿Y qué hay del elenco juvenil? A pesar de su buen trabajo en la película original, ninguno de ellos es realmente indispensable, pues sólo se requiere de una nueva maldición que traiga a las Sanderson de vuelta a la vida. En el caso de Doug Jones, su regreso como Billy Butcherson dependería completamente del guion.

De cualquier modo, valdría la pena recordar que la secuela de Hocus Pocus se mantiene como un rumor hasta que Disney o alguien directamente involucrado confirme la realización del proyecto.