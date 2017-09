Facebook podria tomar la decisión para que los usuarios puedan encontrar pareja, justo al estilo de Tinder

Agencias / EL DICTAMEN

El mundo de las redes sociales se ha vuelto sumamente amplio. Tenemos opciones para comunicarnos, encontrar lugares, trabajo, videos absurdos, poder entretenernos, entre múltiples funciones más.

Es una realidad que las plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. se convirtieron en una extensión más de la humanidad. A estas alturas es extraño conocer a alguien que no cuente con sus propios perfiles o que no esté familiarizado con este tipo de servicios gratuitos de la red. 2w3

Pero como suele suceder en todos los ámbitos, las redes sociales buscan sacar lo mejor de sí mismas para demostrarle a sus usuarios que destacan entre las demás. Por ejemplo, Snapchat llegó al sector para innovar con su posibilidad de publicar videos efímeros que desaparecen en 24 horas o filtros de realidad aumentada, algo que no tenía su competencia.

Ante esta gran idea, Facebook no quiso quedarse atrás y decidió anexar las funciones primordiales de Snapchat en sus aplicaciones como Instagram y WhatsApp, comenzando con la publicación de mini videos. Posteriormente, la red social de Zuckerberg, integró sus propios filtros de AR ;es decir, nada original. Lo lamentable es que las funciones de las demás plataformas innovadoras, tienen más éxito en Facebook por sus millones y millones de usuarios que conforman a la red social.

Ahora, todo parece indicar que su afán por adoptar características de otras aplicaciones, llevará a Facebook a tomar la decisión de contar con los servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar pareja, justo al estilo de Tinder. La red social se encuentra realizando pruebas para que los usuarios puedan conectarse entre sí en la plataforma de chat, siempre y cuando ambos hayan estado de acuerdo (el famoso match).