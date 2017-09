¡Para nada! Mañana amanecerá otra vez en un día harto otoñal del principio de esta estación que es mi favorita.

DEBE SER UNA NARRATIVA QUE VENDE MUCHO

Sin duda alguna las narrativas de los “finales del mundo” deben vender bastante, pues ahí tienen como el fin del mundo en diciembre del 2012 según las profecías mayas, no pasó nada, aquí seguimos y en los canales de TV de paga, era el 2014 y seguían jodiendo con lo de las profecía maya. Incluso, hasta logré enterarme de que en los EUA hay personas que se fueron a vivir a zonas desérticas o boscosas, en donde cavaron profundo para construir refugios bajo tierra, los atiborraron de víveres y ¡Ahí viven con todo y la familia, niños incluidos!, esperando ese anunciado final del mundo. Se ve como hasta armas de alto poder poseen para llegado el momento defender sus refugios de gente que venga huyendo de los cataclismos y les trate de despojar de su refugio ¡Háganme el refabrón cavor! Pero, la gente está siempre dispuesta a creer disparates y uno de esos es la difusión que le han dado a la “profecía”, que incluso se atreven a decir está en la Biblia, y señalan libro, títulos y versículo. Yo nada más vi que es en el de las revelaciones, pero, como eso del fin del mundo para mi es una patraña, no le encuentro caso estar perdiendo el tiempo leyendo toda una serie de información por demás apócrifa. Amén, de considerar que el estar investigando sobre finales que incuestionablemente incluye el de la vida, es de personas necrófilas, lo cual es altamente negativo.

¡CÓMO HAN JODIDO CON TAN NECRÓFILO TEMA!

Pero en fin, se me hizo interesante hablarles del tema en función a la difusión que se le ha dado a este asunto y que en lo absoluto merece tomarlo en cuenta. Pues ya van varios conocidos que me preguntan sobre el tópico.

AU REVOIR O ¡HASTA LA VISTA BABY!

No me cabe la menor duda de que nuestro planeta, como todo ente vivo ¡Debe de terminarse algún día! Incluso, el mismo Sol es una estrella que los conocedores la consideran ya una estrella vieja, pero, su muerte está calculada en ¡Millones de años! Así que con toda seguridad, para cuando nuestro sistema planetario perezca los humanos debimos de haber desaparecido desde hace algunos “segundos cósmicos” o sea, miles y miles de años antes de tal suceso. También está la eventualidad de que algún meteorito se estrelle contra nuestro planeta, pero eso también es andar haciendo conjeturas sobre si los ofidios tienen glándulas mamarias.

¡HAY QUE DISFRUTAR ESTE REGALO QUE ES LA VIDA!

Lo padre es ir viviendo la hermosa vida tal y como se nos vaya presentando, claro, ir tomando una que otra providencia, pero si vamos a estar de manera continua y perpetua preocupándonos sobre el final de la vida ¡Pues miren que se los cargó el payaso a los que así se comportasen! Y creo deben de haber mucha gente así, de lo contrario nadie se atrevería a estar inventando toda una gama y serie de patrañas pues no les redituaría dinero alguno. Pues al fin de cuentas a eso se constriñe todo, al dinero que se pueda obtener. Y en tanto existan incautos proclives a creer toda gama de tonterías que les digan, siempre habrá gente “piadosa” con toda la “sana” intención de llenarlos de bobería y media.

EL QUE ES PENDEJO NI DE DIOS GOZA

No, el mundo no se va a acabar hoy y como les he dicho, se le acaba a los que se mueren o definitivamente a aquellos faltos de espíritu, que llevan a cabo lo expresado en el mexicanísimo dicho mexicano de: “Aquel que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca” o, “El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza”.

No obstante últimamente a los mexicanos se nos han subido muchas pulgas, no por eso vamos a perder el afán de la vida y nos convertiremos en una bola de gente sin esperanza ¡Para nada! ¡Todo para adelante! ¿Y para atrás? ¡Ni para agarrar vuelo!

Como les decía el otro día, aún nos queda mucho país para salir adelante, sólo hay que saber votar bien para no caer de la sartén a las brasas.

No olvidemos aquel principio de carácter universal que dice: “El fin primordial de todo ser vivo en el firmamento es ¡LA SOBREVIVENCIA!”. Por lo tanto ¡A vivir!

http://losbuensodias.blogspot.com

correo:[email protected]