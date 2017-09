“¡¡¡Pero que buena borrachera nos pusimos anoche compadre!!!, pero sobre todo ¡Que buenas viejas nos tocaron! ¡Ni hablar! ¡Todo estuvo muy bien!”. El compadre, todo contrito y con grandes señales de la cruda que traía le dice: “Pues a mí me tocó la más fea”. Y el compadre le dice: “Tú ya andabas muy borracho y te tuvimos que ir a dejar antes a tu casa”.

ASÍ SE HACE COMPADRE

Le dice un compadre al otro: “Fíjese compadre que ayer tuve una gran pelea con mi mujer, que hasta la hice que se arrodillara”. El compadre le dice: “¡¡¡Claro compadre!!! ¡¡¡Así se hace, deben de entender estas viejas cuál es su sitio, pues luego ya se le andan subiendo a uno a la cabeza!!! ¿Y le pidió perdón?”. Pues fíjese que ya una vez arrodillada agachó la cabeza hasta casi el piso y me dice: “¡¡Sal de debajo de la pinche cama hijo de tu pinche madre!!”

SOLO PARA VALIENTES, VIEJOS Y MAÑOSOS

El propietario de un circo coloca un anuncio solicitando un domador de leones. Se presentan dos personas, un hombre de buena apariencia, jubilado, y una espectacular morenaza de 25 años de edad. El dueño del circo dice: “Voy al grano. El león es muy fiero y ya ha matado a dos domadores. Aquí tienen el banco, el látigo y la pistola ¿Quién entra primero? “¡Yo!” Exclama la morenaza. Se mete a la jaula a pelo, sin nada. El león ruge y va hacia ella. A un metro de distancia, la morenaza se abre el vestido y se queda completamente desnuda, mostrando TODO. El león se detiene e inmediato, se acuesta y empieza a lamerle los pies. Luego va subiendo poco a poco y lame todo el cuerpo de la morena. El dueño del circo se queda boquiabierto y dice: “¡Coño! ¡Nunca había visto nada parecido!”. Mira al jubilado y le pregunta: “¿Usted puede hacer lo mismo?”. Y el interpelado le dice: “¡Claro de que puedo! Nomás saque primero al pinche león de la jaula”.

TODO UN PIROPO

Pues nada, que voy caminando por la calle, paso junto a una construcción y desde el andamio me grita un albañil: “¡Biscocho, budín de chocolate, caramelo, bombón, turrón de azúcar, taquito con guacamole, tortita de pay de limón, panquecito!”. ¡Por supuesto que me sentí enormemente halagada, hasta que me volvió a gritar “Todo eso es lo que tienes que dejar de comer che GOOOORDAAAA”.

SE TERMINÓ EL MATRIMONIO

“¿Pero qué te pasó hombre?…” le pregunta la suegra a su yerno que furioso hace sus maletas. El yerno replica: “¿Qué, qué pasó? Resulta que le mandé un WhatsApp a su hija Catalina diciéndole que hoy regresaba de mi viaje. Y cuando llegué a casa ¿Adivine que me encontré?… con mi esposa, sí ¡SU HIJA!; con un hombre desnudo en nuestra cama. Este es el fin de nuestro matrimonio ¡¡¡Me voy a la mierda para siempre!!!”. La suegra, indulgente le dice: “¡Cálmate, cálmate hombre! Quédate tranquilo, averiguaré qué fue lo qué pasó; yo crie a mi hija y la conozco bien”. Al rato regresa la suegra con una sonrisa enoooormeee y dice: “Viste, te dije que tenía que haber una explicación lógica ¡¡¡A Catalina no le llegó tu whasttsap!!!”.