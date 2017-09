Lic.Guillermo Ingram

¡Tres ciclones al mismo tiempo en la vertiente del Atlántico, uno habiéndose formado frente a Veracruz! ¡Y de ñapa este temblor tan espantoso que acabamos de experimentar! Sólo falta que nos orine un perro. Pero, como dicen que decía Don Porfi: “Nunca podemos estar tan bien, que no podamos estar mejor; como tampoco podemos estar tan mal que no podamos estar peor”. Mucha razón, no cabe duda.

Nombre, estuve tratando de ver en las estadísticas respecto a cuando ha habido más de tres ciclones en alguna de las vertientes donde si hay estos fenómenos en el mundo, y en eso estaba cuando ¡Madres! ¡El temblor!

Pues que yo me acuerde se ha llegado a hablar de dos y eso muy remotamente, pero tres, no lo recuerdo en mi corta vida (¡63 años por el güiro!). Lo cual es un indicativo de que al fin los agoreros del desastre han hecho un buen cálculo al haber dicho que conforme pasara el tiempo, con motivo de la contaminación ambiental (calentamiento global), cada vez los huracanes serían más fuertes, pero, se les olvidó incluir que habría hasta tres o más al mismo tiempo. Y llegado el caso en México hasta temblor de más de 8 puntos.

¡NOMBRE! VAYAN A LA VILLA O A CATEMACO

Nombre, de plano hay que irse a la Villa o a Catemaco. Y eso que apenas estamos a nueve meses de las elecciones en el país y a escasos 3 de que se desaten las furias con las campañas electorales ¿Qué habremos hecho los mexicanos para merecernos todo esto?

¡Espantoso!

Pero de que estuvo fuerte el temblor, ni lo duden. Estaba también enterándome de que hay (a estas horas que estén leyendo esto: “había”) alarma de tsunami para las costas de Chiapas y Oaxaca. Por lo tanto, hay que irse portando bien, pues la cosa está más que fea en todos los órdenes. Esperemos la entra del huracán la noche de hoy no sea su entrada al Estado de Veracruz tan espeluznante como se espera. Ya llevamos dos al hilo en menos de un mes ¡Eso ya no se vale! Pero, de los males el menor. Por lo pronto, parece ser “Irma” se va con todo sobre los EUA, lo cual es bastante lamentable, pero, al menos los “primos” tienen lana suficiente para destinar a ayudar al prójimo, pues por acá, a como está la situación, no hay ni para hacer tamales y desafortunadamente luego los efectos de estos fenómenos se ensañan en la gente de muy escasos recursos, precisamente porque al no tener el dinero suficiente para vivir en zonas no tan riesgosas, se tiene que ir a sitios de muy alto riesgo y en situaciones como estas

son los más afectados.

PERO HAY CAPACIDAD DE AGUANTE

Lo que sí debemos de aplaudir y admirar es la enorme capacidad de los mexicanos de reírnos de nuestras desgracias, pues apenas si habían pasado escasos tres minutos del ¡Rechingado temblor! Y ya estaba mi celular recibiendo todo tipo de memes respecto al temblor, no podía faltar el “negro del whatss”, saliendo de lado y preguntando si “lo sintieron”. Es la hora en que sigo recibiendo memes ¡Espantoso!

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SI SE SIENTEN MUY FEO

En lo personal a mi los temblores me dan ¡Pánico!, sobre todo cuando me han tocado en la ciudad de México, pero aquí en Veracruz a pesar de todo no estamos tan mal, pues al ser el suelo totalmente arenoso, tal condición como que amortigua las ondas sísmicas y el resultado son las mínimas desgracias y sobre todo es el susto el que prevalece. En cambio en la Ciudad de México es ¡Espantoso!, las casas se mueven y truena muy, pero muy feo.

OJALÁ Y NO HAYA TSUNAMIS

En fin, estamos vivos para contarlo y espero no se hayan ustedes asustado mucho y sobre todo que los paisanos de la vertiente del Pacífico no les llueva sobre mojado. Así que, vayan a misa, confiesen todos sus pecados y a ver si así se pueden mitigar todas estas pinches desgracias que se están viniendo encima como si de un racimo de uvas se tratara. No cabe duda, de que “al perro más flaco se le suben todas las pulgas”. Pero, vamos a ver cómo les va a los primos con “Irma”. ¿A poco no?

http://losbuensodias.blogspot.com

correo:[email protected]