Lic. Guillermo Ingram

Ayer veía un corte informativo en donde el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el inefable “El Bronco”, en una reunión en un auditorio abarrotado por alumnos del CONALEP, por tratarse de la ceremonia de apertura del ciclo escolar, les pidió a los muchachos levantaran la mano los que opinaran que está bien consumir droga ¡Medio auditorio levantó la mano! Dos veces más repitió el ejercicio el “Bronco”, tal vez en la esperanza de que el número de alumnos decrecieran en levantar la mano, pero lejos de amedrentarse la muchachada aumentaron el número de manos levantadas. Finalmente cual ministro de algún culto el gobernador de Nuevo León les pontificó a los muchachos: “Los que levantaron la mano y creen que está bien, su futuro estará en el penal”. A continuación se ve cómo llama a los Directores de los planteles cuyos alumnos están en ese momento en el auditorio y ya reunidos les dice que le preocupa “demasiado” lo que acaba de escuchar, “necesitamos trabajar, necesitamos estar más pendientes”. Por lo que con esta acción “El Bronco” echa de ver en sus “planes” de trabajo “el engrudo se le hizo bolas”, porque desde el momento que aspiró a la gubernatura de Nuevo León, é debía estar al tanto de la tremenda problemática, no sólo de Nuevo León, sino de toda la que se cierne sobre México en materia de drogadicción y a casi dos años de haber tomado el cargo de Gobernador de Nuevo León, sale con que “está impactado por la respuesta de los jóvenes”. ¡Totalmente equivocado el tipo! Que en tratando de hacer comunicación con los jóvenes que lo recibieron con nutrido abucheo, sale amenazando a los que están por la droga con la ¡Cárcel! ¡Háganme el refabron cavor! El problema de la drogadicción de la juventud mexicana es algo que se corta hasta con un cuchillo y este pobre incauto sale con sus pontificadas, sólo hizo falta que al final saliera con: “Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que nos enseñó el Señor”.

PARECIERA NO TUVO NI INFANCIA

¡Qué bárbaro! O es muy desinformado este señor o de plano es cándido, pero lo que menos puede hacer un político es enfrentarse a un grupo de jóvenes estudiantes y salir con las gracejadas de este señor Gobernador porque sencillamente no sabe entonces mover el abanico en ningún sentido. ¡Hasta parece que el señor Bronco se pasó la adolescencia y juventud estudiando en Disneylandia! Pues ese no es el tipo de acercamiento que debe de hacer con los jóvenes y menos con los estudiantes, que dicho sea de paso, ahora más que nunca están consumiendo droga a lo bestia, sobre todo mariguana y quien me diga lo contrario es merecedor a formar parte del Club de El Bronco.

NO CABE DUDA, EN MÉXICO, ENTRE OTRAS COSAS, FALTA LIDERAZGO

Además, un programa para bajar los índices de consumo de estupefacientes no se lleva a cabo de esta forma tan aventurada, a bote pronto y con puras buenas intenciones. Esto debe de ser todo un programa que el señor debió comenzar desde que tomó el cargo de Gobernador, y en ese programa no sólo entran los maestros, sino también los padres de familia y expertos en el tema, además, de que no se les debe de echar en cara a los jóvenes que son unos drogadictos y que van a ir a parar con sus huesos al fresco bote por serlo, pues si ya hemos llegado a los niveles de drogadicción que hoy por hoy prevalecen, es porque, en algún sector de la sociedad alguien se mostró y se ha mostrado permisivo en que así fuera. A los jóvenes se les deben dar opciones, tanto para el estudio como para actividades deportistas y mostrarles además de que al finalizar el colegio cuentan con todo un abanico para escoger la fuente de empleo en que se deban emplear, esto con la finalidad de que no se les deteriore la moral ante un panorama totalmente adverso de ver de que al término de sus estudios no encontrarán trabajo y mucho menos bien remunerado y ante este panorama ¡Tan sencillo que es optar por la droga para tratar de ver el mundo mejor! Por lo tanto, oooootraaaa vez El Bronco salió con sus gracejadas y aunque luego les prometió el oro y el moro a los muchachos, éstos ya lo habían rechazado y mandado por el tubo correspondiente.

