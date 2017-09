El Dictamen/Agencias

El otro día, por dos amables conductos me llegaron casi de manera simultánea las explicaciones de un “científico” que desde Argentina explicaba cómo una hostia que se había caído de las manos de un comulgante y por tal motivo no la había ya querido, el sacerdote la había hecho a un lado para posteriormente guardarla para poder disponer de ella, pero, resulta que la olvidó y tiempo después que la fuera a buscar la hostia se había transmutado lo cual mereció un análisis “científico” y sorprendentemente encontraron de que la hostia se había convertido en músculo cardiaco. Posteriormente el “científico” termina explicando otro caso similar que se tiene registrado de aproximadamente el siglo VIII (si mal no me acuerdo).

INDUCCIÓN MUY BARATA

Pero, cuando llega a la parte de que se cae al suelo, en automático piensa uno respecto a la irresponsabilidad, tanto del sacerdote como de la otra parte porque se trata del cuerpo de Cristo. Pero, cuando se llega a la parte del descubrimiento de la oblea a músculo cardiaco, ahí es cuando se percata uno de cómo están jugándole a la psicología y de la más barata. Pero, en fin, para efectos de la Iglesia Católica esto se llama “artículo de fe”, hechos, actos o decires en los que se cree o no se cree ¡Y punto!, nada de andarle buscando cabellos a los ofidios. Por lo que, las buenas personas y demás gente de impecable fe cree de inmediato en estos hechos milagrosos y comienza a dar rienda suelta a toda una serie de fantasías tremendas, eso sí, sin sustento alguno ¡Meros artículos de fe!

MILAGRO SERÍA QUE CAPTURARAN Y ENTREGARAN AL BRAZO SECULAR A LOS CURAS PEDERASTAS

Pero, esto es lo que hace que la Iglesia a través de los tiempos haya ganado adeptos, más que nada sustentados en la credulidad.

Lo que realmente sería milagroso y casi en calidad de “santo súbito”, al que lo llevara a cabo, es aquel prelado de la Iglesia Católica que sujetara al brazo secular a toda la bola de sacerdotes pederastas, responsables a través de los siglos de toda una serie y gama de actos aberrantes en contra de menores de edad ¡Niños en su enorme mayoría! Así como de violaciones incluso de mujeres de todas edades, como de abusos de todo tipo en contra de mujeres que fueran llevadas por sus progenitores mismos a los conventos cristianos en donde fueran abusadas de manera sistemática en su enorme mayoría por los varones ministros de Dios y que hasta hayan incurrido en lavados de cerebro a las pobres víctimas para hacerles creer de que el diablo siendo capaz de adoptar todo tipo de formas para “derruir” el templo de Dios que es el cuerpo humano, debiéndose entonces confesar y superar a través de la penitencia y el rezo tales retos que les ha impuesto el maligno, cuando que maligno no es otro que la bola de curas pervertidos y pervertidores que desde dentro de la Iglesia han cometido y cometen los abusos más indescriptibles en contra de gente inocente. Ese si es el diablo y ese sí que sería todo un milagro que dentro de la Iglesia se llevara a cabo una redada en contra de este tipo de sacerdotes infames y fueran entregados a que padecieran la ley penal correspondiente en lugar de que los anden escondiendo, protegiendo y ahora que al fin ha salido a la luz pública toda esta podredumbre que desde siempre ha existido en la Iglesia, cuando mucho ya viejitos a esta calaña de gente los “retiren de la práctica sacerdotal” y se dediquen a “una vida de penitencia”.

ESOS SIBARITAS ESTÁN AHÍ DE SIEMPRE, AHORA APENAS SE HA PODIDO SACAR A LA LUZ PÚBLICA

¡Nombre! ¡Así hasta yo! ¡Imagínense que ya rucos y buenos para nada, después de haber tenido una vida licenciosa y de pecado recurrente terminen becados de por vida en aposentos limpios y atendidos las 24 horas del día de manera gratuita, comida incluida! Creo todos los ancianos quisieran ser parte de este equipo VIP ¿A poco no? Pero para eso hay que ser pecadores contumaces e inventar muchos artículos de fe para que siempre haya incautos que le entren con su lana para que ellos, los curas pederasta puedan vivir su vejez en “oración”. ¡Esto debería llamarse Cosa Nostra! ¿A poco no? ¡Hasta el actual Papa Paco les teme y no ha podido combatirlos! ¡Así de canijo está el diablo dentro de la Iglesia!

