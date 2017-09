Lic. Guillermo Ingram García

Entre los memes que llegan sobre los integrantes del súper H. Congreso de la Unión con todo lo que ahora sucede con los efectos del sismo, está este: “Ese sismo dejó 628 desaparecidos, desde ayer no se les ha vuelto a ver… son 500 diputados y 128 senadores. Si alguien los localiza, recuérdenles que LA PATRIA ES PRIMERO”.

Hay otro que dice: “¿Usted sabe o ha visto a algún diputado o senador acarreando escombro o ayudando? Yo no. Sólo recuerdo esto para las próximas elecciones”.

Así mismo se ve una foto con cinco de los canes de los utilizados por los rescatistas para encontrar gente atrapada entre los escombros de los edificios derruidos en la C. de México y se lee lo siguiente: “Estos perritos han ayudado a más… que todos estos perros juntos”. Y al final se ve la Cámara de diputados hasta el tope de legisladores.

Hay otro de varias secuencias, en todos se ve a los equipos correspondientes de las naciones que han enviado a grupos de profesionales a ayudar en el rescate de víctimas y dice: “¡Gracias! Ecuador”, “¡Gracias! Honduras”, “¡Gracias! Japón”, “¡Gracias! Israel”, “¡Gracias! El Salvador”, “¡Gracias! Panamá”, “¡Gracias! Costa Rica”, “¡Gracias! Chile”, a continuación sigue una fotografía con todos los logotipos de los distintos partidos políticos de México y al calce trae una mexicanísima, cuanto reverenda mentada de madre.

EL BAÑO DE PUEBLO ESTÁ DEMOSTRANDO EL ENORME RECHAZO A LOS GOBERNANTES

Lo anterior es solamente una pequeña muestra de la imagen que la ciudadanía mexicana tiene ahora de todos los integrantes del súper H. Congreso de la Unión. También se ven las imágenes de algunos funcionarios públicos que se han presentado a “supervisar” los trabajos de rescate y han tenido que salir como tapón de sidra pues la gente los abuchea, les lanzan rechiflas y hasta por ahí hay a uno que se ve le lanzaron hasta una piedra. Y esto sí que es grave para todos los políticos del país pues no hay uno solo que cuente con la aprobación y aceptación del pueblo, salvo tal vez en sitios en donde se monten auténticas escenografías con personas actuando como rescatistas y gente del “pueblo”, amén de que deben ir rodeados por todo un contingente de agentes de seguridad, pues de lo contrario se vería el manifiesto rechazo de Juan Pueblo. Eso, podría decirse es casi, casi aquella acción la cual varias veces le he platicado cuando la ocasión lo amerita, que el pueblo azteca llevó a cabo cuando Cortés exhibe encadenado de los tobillos a Moctezuma Xocoyotzin para que calmara al pueblo enardecido, que dicho sea de paso, el pueblo azteca no estaba nada contento con el Huey Tlatoani por su servil comportamiento con los españoles, que en ese acto le recetaron un pedradón en la cabeza a Moctezuma del cual murió como a los dos días.

Y eso que para los aztecas el Huey Tlatoani era la personificación de los dioses en la tierra, pero, llegaron a hartarse de él en forma tal que lo apedrearon y lo cambiaron.

NO HAY LIDERAZGO EN MÉXICO, PERO SI GRAN IMPUNIDAD

Desafortunadamente con todo lo sucedido ahora en el país, entre huracanes, temblores e impunidad rampante, el pueblo está muy cansado de tanto, que ahora al ver la falta de atención por parte del sector público, la imagen de los políticos está más que deteriorada, lo cual no es anda conveniente para nadie. O sea, falta oficio político y liderazgo, pues ya nadie del pueblo cree en nadie.

SE LOS HE DICHO, LOS MEXICANOS SOMOS UN PUEBLO BONITO Y MUY NOBLE

Por lo que muy bien cabe llevar a cabo el análisis de cómo los mexicanos se unen en gran solidaridad en las desgracias, pero, nos mostramos remisos en tiempos normales, porque si mantuviéramos esa actitud solidaria, incuestionablemente que cambiaríamos al país para bien. Pues hasta en materia de comercio, vemos cómo las tlapalerías y pequeños negocios en la ciudad de México han donado o facilitado herramientas para la remoción de escombros y los restaurantes han estado dando comida gratis a los voluntarios y en cambio, grandes tiendas de extracción extranjera, como Sam’s, Costco, Walmart, Home Depot, etc., no dan ni una silla o un ramo de cilantro, un simple clavo o donativo para la causa. Por lo que en lo sucesivo deberíamos todos los mexicanos proceder a comprar siempre en las ferreterías, tlapalerías, verdulerías y mercados netamente mexicanos. Pues ante este ejemplo, podemos ver que los mexicanos si podemos unirnos para ayudarnos entre nosotros y salir adelante. Esto obligaría incluso a cambiar a la misma dirigencia, pues vemos como la desgracia nos une, así es como debemos de permanecer y actuar siempre.

