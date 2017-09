CORTE INFORMATIVO

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el jueves pasado terminaron las lluvias de agosto y que a partir del viernes comenzaron las lluvias de septiembre. GRACIAS, SIGAN EN LO QUE ESTABAN.

BUENA OBSERVACIÓN

Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve en oferta.

ACLARACIONES

1.- Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.

2.- En Oriente Medio los ladrones son amputados, en Europa son Imputados y en Latinoamérica son Diputados.

3.- El 95% de los calcetines no tienen pareja y no andan por ahí llorando.

JESUCRISTO EN EL IMSS

Un día en una clínica del IMSS habían faltado varios médicos por efectos de enfermedad y por lo tanto quedarían sin poderse cubrir los servicios que ellos prestaban. El Director no sabía como solucionarlo, estaba tan mortificado que en eso se le aparece Jesús y le dice: “No te preocupes, si gustas yo me quedaré de guardia”. El Director no lo podía creer ¡¡¡¿Jesucristo cómo médico?!!! ¡¡¡Increíble!!! Casi simultáneamente por el sistema de sonido se cita al personal médico a urgencias por presentarse un caso crítico, había sucedido un brutal accidente, a un hombre lo había atropellado un autobús y luego le había pasado por encima el vehículo que venía detrás. Destrozado y herido de muerte había sido llevado a la clínica del IMSS. Jesús ve que la víctima no tiene posibilidad alguna de sobrevivir y piensa: “Tendré que recurrir a un milagro para salvar su vida”. Entonces posa sus dos manos sobre el hombre y como había hecho con su amigo Lázaro, le dice: “¡Levántate y anda!”. Acto seguido el hombre se levanta y absolutamente sano sale del área de urgencias. La gente que había presenciado su llegada y ni se diga sus familiares mismos, quedan atónitos al verlo caminar por su propio pie, y no logran articular ni palabra, en eso uno de ellos le pregunta casi con un hilo de voz: “¿Qué te hicieron?”. Y el tipo responde casi despectivo: “¡Nada! lo de siempre ¡¡¡Pinche Seguro, ni una radiografía me sacaron!!! Solo me dijeron: “¡Levántate y anda! Te puedes ir”. MORALEJA: La gente nunca está contenta con nada.

ISLAMITA EN MADRID EN EL SIGLO XXI

Un musulmán toma un taxi en Madrid y le dice al chofer: “Señor, por favor apague el radio, ya que mi religión me prohíbe escuchar música, porque en tiempos del profeta no había ni música ni radio.

El chofer, medio lo mira muy molesto y apaga el radio. Enciende entonces un cigarrillo, acto seguido el musulmán le toca el hombro y le dice: “Señor, apague el cigarrillo, mi religión no tiene vicios, ya que el profeta no tenía ninguno. El chofer, ya más que molesto, detiene el vehículo, se apea y procede a abrirle la puerta al pasajero en eso el musulmán un tanto intrigado le reclama desde el asiento: “¿Pero qué se piensa que está haciendo usted?”. Y el conductor en el límite de la paciencia le espeta: “Mire señor, en el tiempo de su profeta no había taxis, así qué ¡¡¡Se me baja y espera a que pase un pinche camello!!!”.

