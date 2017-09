Lic. Guillermo Ingram García/El Dictamen. Cuán lamentable y fatídico el temblor del día de ayer, sucedido en la fecha conmemorativa de otro gran temblor que sucediera el 19 de septiembre pero de 1985. Que al tiempo se ve lejana la fecha, pero, para quienes ya vivíamos en aquellos ayeres nos parece apenas un pestañazo.

En fin, sólo falta que venga un perro y nos orine, pues si bien digo que eso nos sucede por vivir en un planeta vivo, creo ya va siendo hora de que dicha vida se manifieste en otros puntos del globo terráqueo ¿A poco no?

Lo todavía peor de esto es que se muestra la “mala levadura” del nicaragüense Rubén Darío que manifestara en su famoso poema “Los Motivos del Lobo”, cuando San Francisco de Asís trata de explicar al lobo malo la actitud negativa del ser humano: “En el hombre hay mala levadura…”. Pues eso de que sacaran a circulación en el ciberespacio la foto del edificio “1519”, mostrándolo todo inclinado y con la advertencia de no transitar por ahí, no habla nada bien de quienes procedieron a subir tal “aviso” a las redes sociales. Eso es ser mala leche.

Y ¡DIOS MÍO! NO PODIAN FALTAR LOS AGOREROS DEL DESASTRE

Por ahí también ¡Y con profusión! Se puso a circular una narrativa que viene ya desde hace tiempo y acrecentada la circulación con el penúltimo temblor, de que ¡La ONU!, anuncia un mega terremoto en las próximas 48 horas para México y los EUA y hasta dan lujo de detalles cómo quedará separada la península de Baja California y parte de California del macizo continental, formándose una isla a partir de la falla de San Andrés ¡Eso es mero terrorismo informativo! Pues de la existencia de la falla de San Andrés no hay duda alguna, ahí está y de que es fuente de temblores también nadie lo duda, está científicamente probado de que así es, formando parte de las acciones de las mismas placas tectónicas, pero de eso a que ya se tenga hasta casi el horario en que va a suceder, eso es mera patraña, pues no existe a la fecha ningún tipo de tecnología capaz de predecir sismo alguno.

LOS ADIVINOS Y “BRUJOS” EN TODO SU ESPLENDOR

También existe ya la fecha, según esto extraída de la Biblia sobre el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo ¿El día? ¡El próximo sábado 23 de septiembre! O sea, apenas tienen mañana y pasado para arrepentirse de sus pecados.

SEGURO QUE JUAN SE METIÓ VARIAS LINEAS PARA ESCRIBIR ESTE ININTELIGIBLE TEXTO

Esta patraña la leí en el Internet, para ser más exactos en un portal de noticias, lo cual es una absoluta bobería, que incluso, quienes diciéndose cristianos lo crean, no hay tal, pues sin tratar de ser exégeta y mucho menos a decirme intérprete bíblico, el mismo Jesús dijo que ni Él mismo sabía cuándo iba a suceder el fin del mundo, que eso solamente lo sabía el Padre (Mateo 24: 36). Por lo tanto, incluso quienes se atrevan a interpretar el famoso libro del Apocalipsis y salgan con alguna jalada, estarán peor que San Juan, el autor de este libro, que según esto lo escribiera en la isla griega de Patmos. Y como en aquellos tiempos ya se conocían los efectos de la flor de la amapola, seguramente San Juan se debe de haber aventado un buen “pase” para escribir todo esto, pues a la fecha no hay nadie quien entienda fehacientemente lo escrito aquí. Todo y todas son meras interpretaciones de “conocedores” y “estudiosos”, pero no hay nada que garantice lo que cada uno de ellos diga. Para muestra el número del anticristo, el 666, nadie se pone de acuerdo, desde que era el emperador Nerón, el primer emperador en perseguir a los cristianos, y creo ahora ya se lo adjudican a Trump y aquí en México los maledicentes detractores de AMLO se lo atribuyen al tabasqueño.

POR LO PRONTO, LOS TEMBLORES SEGUIRÁN

Pero cada quien con lo que crea, pero de lo que si les puedo asegurar sin un ápice de margen de equivocación, es que en nuestro planeta seguirán los temblores. Y va siendo hora de que le toque a otras naciones las manifestaciones de estos suspiros telúricos.

QUE DEN ESTADÍSTICAS CREIBLES

Además, sería adecuado de que en materia estadística sobre los muertos del terremoto de ayer, dieran cifras reales, pues si hay lista de hasta más de 40 edificios colapsados en la Ciudad de México y digan que apenas van 100 muertos, es increíble, sobre todo considerando un mínimo de personas por edificación derruida ¡Por favor!

