Y a como están las cosas debemos decir que “de los males el menor”, pues los que recordamos el temblor del 19 de septiembre de 1985, ahí sí, estuvo horrendo TODO, sobre todo en la Ciudad de México donde todo fue una enorme calamidad. Recuerdo cuando fui a los pocos días del suceso, todavía me tocó ver edificios departamentales sumidos en el suelo y con un grado de inclinación bastante crítico. Al pasar por el Centro Médico olía todavía a carroña ¡Terrible!

Por eso es que les digo que afortunadamente en esta ocasión, en que el sismo estuvo todavía más fuerte y de más duración por fortuna las cosas no llegaron a los niveles de aquel del 85 ¡Gracias a Dios!

¿USTEDES SABEN ALGO QUE COREA DEL NORTE HAYA HECHO CONTRA MÉXICO?

Pero, ¿alguien me podría explicar fehacientemente por qué se mandó a freír espárragos al embajador de Corea del Norte? Pues al menos yo como mexicano no me siento en lo absoluto afectado por las acciones o políticas del mandamás de aquella nación. Que traiga broncas con el Trumpas y le diga hasta de lo se va a morir, no creo que en nada nos afecte a los mexicanos. Incluso, con las “arrastradas” que nos pone el Trompas a cada rato hasta se siente uno motivado y hasta contento de ver que el norcoreano le diga al Trumpas hasta de lo que se va a morir e incluso lo amenace de desaparecerle parte de sus territorios si no se aplaca. Algo así como el alumno desvalido al que el grandulón del salón a cada rato le mete de “zapes” y no puede hacer nada porque sabe bien que le puede ir peor, pero, cuando de pronto sale alguien de algún otro salón que le dice sus cosas al grandulón, todos aquellos sujetos al “bullying” del grandulón se alegran de ver que ha encontrado la horma de su zapato.

CREO VAMOS RUMBO A METERNOS ENTRE LAS PATAS DE LOS CABALLOS ¡Y PERCHERONES!

Tal como les decía el otro día, la radiactividad no conoce de fronteras y si se dan de catorrazos atómicos los egregios EUA y Corea del Norte, algo nos va a tocar, de eso no nos quepa la menor duda, pero no es lo mismo una ráfaga de radiación ¡A que nos dediquen una bomba! Que no va a ser común y corriente, sino de esas que matan pero no apestan ¿A poco no? Si le fueran a poner en exclusividad en la torre al señor Canciller de México, creo a la inmensa mayoría de los mexicanos eso no nos interesaría, ni nos afectaría, pero, en el caso de que al señor Kim Jong-un se enloquezca contra nuestro país porque le corrieron a su embajador y nos incluye en sus puntos de “tiro al blanco” ¡Estamos fritos! Porque si al sacrosanto señor, que está igual de loco y furioso que el Trompas se le ocurre agarrarnos de sitio experimental de sus misiles en calidad de práctica para lo que le podría pasar al país de las barras y las estrellas, no tengan la menor duda de que ese escenario no podría ser nada remoto. Y todo por la sencilla razón de ir a buscarle 3 pies al gato. Y entonces sí, los mexicas moriríamos por miles y en cuestión de minutos. Y en el caso de que también llegara ahora a amenazar Corea del Norte al Gobierno de México, júrenlo que no se haría nada, tal y como está sucediendo con Venezuela, que la bronca de ese país hermano no tiene nada que ver con nosotros, y ahí estamos viendo y oyendo la sarta de cosas que debe ahora estar recibiendo el Gobierno Mexicano de puro gratis, cuando ¿Qué necesidad de que andemos en la boca del vecindario siendo que formando parte del vecindario no teníamos parte alguna en los problemas políticos de Venezuela, pero ahí se fue Videgaray de madre ardiente y ahora le dicen al gobierno hasta de lo que se va a morir. Pues en eso ha sido muy cauto Maduro, no se mete con el pueblo de México, pero ¿Qué necesidad?

HACE ALGÚN TIEMPO MÉXICO ERA RESPETADO EN TODO EL MUNDO POR SU POLÍTICA EXTERIOR

Fue hasta medidos del sexenio de Miguel de la Madrid de que México sostuvo su incuestionable liderazgo en Hispanoamérica, fuimos el hermano mayor de todo ese territorio que está en el escudo de la UNAM, autoría de José Vasconcelos, con el lema de: “Por mi raza hablará el espíritu” ¿Hoy? ¡Mjjjj! Esperemos la reacción del dueño de Corea del Norte, que dicho sea de paso, no tenemos ni siquiera capacidad de respuesta bélica llegado el caso. Ojalá y en su aprendizaje el señor canciller hubiese leído algo sobre “La Doctrina Estrada”, en la que México tiene (o tenía) sustentada su política exterior.

¿Habrá aprendido en la primaria aquello de: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al Derecho ajeno es la paz”?

