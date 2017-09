LES VA A IR COMO EN FERIA

Si, a los llamados “dreamers” (soñadores) les va a ir de la trompada cuando los deporten a sus países de origen, en virtud de que el nivel educativo con el que están siendo formados ni de chiste se compara con los que prevalecen en las naciones de donde proceden. Principalmente el entorno, así como la infraestructura de la que gozan para llevar a cabo sus tareas. Todo eso no lo encontrarán en sus hogares primarios. Tal y como sucederá con los paisanos que llegaran a ser deportados, pues es un hecho más que tangible que en México no van a tener las oportunidades educativas de las que gozan en los EUA, diga lo que diga el despistado y peor intencionado de Nuño. Pues en tanto en el país haya una sola “escuela”, constituida con un tejaban que medio protege a los educandos del sol y que ni a pizarrón llegan, amén de tener piso de tierra, eso habla del éxito de la cacareada educación educativa.

VOLVERÁN A LA MISERIA DE LA QUE HUYERON

Si en verdad en sus países de origen los “dreamers” fueran a encontrar el apoyo que ahora se dicen les darán, en primer lugar sus padres no hubiesen salido huyendo con rumbo a los EUA. Pero, como huyeron todos de unas condiciones de pobreza espantosas, en donde no había siquiera ábacos para prácticas de matemáticas, el que ahora vayan a regresar a estos muchachones de vuelta a su terrible realidad, incuestionablemente que les debe de estar ocasionando todos los traumas del mundo.

EL RESPONSABLE DE LA OCASIÓN LO ES OBAMA

Y viendo en asunto un tanto con mentalidad “empresarial”, independientemente de que el Trumpas sea un individuo racista, patán y carente de todo sentido de humanismo, él está en su país en calidad de Presidente y se supone debe de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer de los EUA un sitio mejor para sus conciudadanos, que no los ilegales. Por lo tanto, está en su casa y tiene el derecho de hacer lo que ahora hizo, cancelar los planes de apoyo a estos muchachos estudiosos que están en calidad de ilegales en territorio gringo. Según he leído y hay mucho de fondo en ello, el que no debió permitir que esto sucediera a estos muchachones fue el recabrón de Obama, pues él debió de haber llevado a cabo la prometida reforma migratoria para que todos estos muchachos ahora estuvieran legalmente establecidos en gringolandia y no anduvieran ahora en calidad de “perras flacas” peleando por un mendrugo. El Negro que todo lo iba a hacer bien e iba a ayudar a la humanidad, se hizo guaje porque así lo mandaban las condiciones políticas en su tierra, no llevó a cabo la reforma migratoria en cuestión, se aventó un parche mal pegado para “ayudar” a los “dreamers” y los dejó en eso, en calidad de “soñadores” y ¡Soñando! Ahora, el muy taimado se quiere bañar en pureza llamando “cruel” al Trompas, cuando que él, Obama, fue todavía más cruel, pues él ya sabía la calidad humana del Trumpas y que poco le iba a importar mandarlos incluso nadando de regreso a sus países y ¡Así está sucediendo! Cuando que Obama muy bien pudo ayudar no sólo a los muchachos sino a los mismos padres de ellos a quedarse legalmente en los EUA, pero… ¡Dijo mi mamá que siempre no!

ANDAR DE ILEGAL AHORA EN LOS EUA, ES COMO SER JUDIO EN LA ALEMANIA NAZI

En fin, ahora ahí andan casi 800 mil “dreamers” pasando las de Caín, pero, no les va a quedar de otra que padecerlo todo hasta que encuentren alguna alternativa, pero indudablemente no todos tendrán tal oportunidad, como la de casarse con un residente o ciudadano americano, en tanto, muchos de esos miles vendrán a México porque la mayoría de los “dreamers” son paisanos nuestros. Y vendrán a pasarlas peor de cuando se marcharon de aquí huyendo de la pobreza, pues volverán a ella, pero con el ingrato recuerdo de la gran vida que experimentaron siendo estudiantes en territorio gringo, con TOOOOODAAAAA la infraestructura de un país del primer mundo a sus disposición y aquí tendrán que venir a la triste realidad de tener que pagar por todo y además, que aunquen lo llegaran a pagar (que aquí es carísimo comparado con los costos en EUA), no tendrían la calidad en el servicio que allá recibían.

